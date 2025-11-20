立法會選舉2025｜旅遊界兩候選人同台較量 江旻憓自言缺乏經驗但會追落後 馬軼超冀揀旅遊業人士

立法會旅遊界別論壇今日(20日)舉行，兩位候選人江旻憓和馬軼超同台較量闡述政綱，談及各方面議題。其中江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥，並提出促進文體旅產業融合、構建國際航空與旅遊樞紐、塑造良好香港形象等政綱。馬軼超就提出，「十大政綱」，觸及「生態旅遊」、「盛事旅遊」和「古董事旅遊」。他認為，旅遊業現時正處於「由治及興」的關鍵時刻，需要一名有豐富旅遊業及從政經驗，德才兼備的人出任立法會議員。

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇今日(18日)舉行旅遊界功能界別論壇，候選人包括巴黎奧運金牌得主江旻憓及旅遊及科技公司董事馬軼超。江旻憓在開場發言時指，自己缺乏業界經驗，但會抱比賽「落後追上」的心態。「香港培養咗我，體育比賽付出所所有，巴黎奧運之後反思什麼是真正的贏，不是自己贏，而是和香港一齊贏。希望大家可以給機會她，在旅遊界服務，將奧運冠軍帶來的公眾影響力，轉化為建設香港的力量，為業界發聲，合作共贏；以後不論在什麼崗位，都會保持為香港服務的初心。

政綱方面，江旻憓提出六大政綱，包括「促進文體旅產業融合、構建國際航空與旅遊樞紐、塑造良好香港形象，向世界展示最好的香港」、推動升級轉型，「我同和業界一樣經歷轉型」，形容自己是「體育+旅遊」的「＋」，體育背景可以結合旅遊業界。她又會認真聆聽業界意見，以新時代方式協商和平衡，認為實現政綱願景需要政府和各界支持參與。