立法會選舉2025｜旅遊界兩候選人同台較量 江旻憓自言缺乏經驗但會追落後 馬軼超冀揀旅遊業人士

立法會旅遊界別論壇今日(20日)舉行，兩位候選人江旻憓和馬軼超同台較量闡述政綱，談及各方面議題。其中江旻憓主動承認自己缺乏業界經驗，不過希望用「比賽落後嘅心態努力」，傳承前輩的開拓與奮鬥，並提出促進文體旅產業融合、構建國際航空與旅遊樞紐、塑造良好香港形象等政綱。馬軼超就提出，「十大政綱」，觸及「生態旅遊」、「盛事旅遊」和「古董事旅遊」。他認為，旅遊業現時正處於「由治及興」的關鍵時刻，需要一名有豐富旅遊業及從政經驗，德才兼備的人出任立法會議員。
政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇今日(18日)舉行旅遊界功能界別論壇，候選人包括巴黎奧運金牌得主江旻憓及旅遊及科技公司董事馬軼超。江旻憓在開場發言時指，自己缺乏業界經驗，但會抱比賽「落後追上」的心態。「香港培養咗我，體育比賽付出所所有，巴黎奧運之後反思什麼是真正的贏，不是自己贏，而是和香港一齊贏。希望大家可以給機會她，在旅遊界服務，將奧運冠軍帶來的公眾影響力，轉化為建設香港的力量，為業界發聲，合作共贏；以後不論在什麼崗位，都會保持為香港服務的初心。
政綱方面，江旻憓提出六大政綱，包括「促進文體旅產業融合、構建國際航空與旅遊樞紐、塑造良好香港形象，向世界展示最好的香港」、推動升級轉型，「我同和業界一樣經歷轉型」，形容自己是「體育+旅遊」的「＋」，體育背景可以結合旅遊業界。她又會認真聆聽業界意見，以新時代方式協商和平衡，認為實現政綱願景需要政府和各界支持參與。
馬軼超強調「旅遊業要揀旅遊人」
至於馬軼超就提到，自己從事旅遊業27年，於旅行社開始職業生涯，從此與旅遊業結下不解之緣，深信這是一份值得終身投入的事業。他又指，香港旅遊業原本很輝煌的行業，但直至2019年社會事件及疫情後走入陰霾，感謝前任議員、前輩成立旅遊業解困大聯盟，帶領走出陰霾。
而旅遊業現時正處於「由治及興」的關鍵時刻，需要一名有豐富旅遊業及從政經驗，德才兼備的「旅遊人」出任立法會議員。馬軼超又提出「十大政綱」，觸及「生態旅遊」、「盛事旅遊」，表明自己有「賽馬旅遊」實戰經驗，曾帶旅行團進馬場觀看賽馬，自言與對手相比優勢在於「夠貼地」；更提到近日有報章形容其為「炮灰」，強調目前業界應該團結起來，「旅遊業要揀旅遊人」。
江旻憓：十個朋友只有兩個想生 我是其一
論壇必答環節問題包括如何推動銀髮經濟、如何鼓勵市民生育及政府應採取什麼措施增加應對極端天氣的能力。江旻憓自言，身邊十個朋友中也許只有兩個想生育，而她正是其中之一，認為應針對想生育的年輕人提供更多支援政策，例如放更多產假及對上班時間提供更大彈性。而馬軼超就指自己作為三孩之父，尤其明白父母面對的困難，認為「2萬蚊都冇乜料到，我覺得應該要獎勵十萬蚊」，另外他認為穩定的居所和教育對生育亦尤其重要。
馬軼超倡派發「旅遊券」幫助業界
至於推動銀髮經濟，江旻憓指香港連續十年都是最長壽的地方，全她認為香港要更着重無障礙設施。馬軼超留意到社區中有不少長者喜歡外遊，不過他指未必所有長者有外遊的經濟能力，所以在政綱中建議政府向長者派發「旅遊券」，吸引長者外遊，同時又幫助到業界。
如何增強應付端天氣能力
就政府應付端天氣能力方面，江旻憓指，今天年前所未有多的颱風黑雨，「好好有超強部署」，要有防災準備，旅客會擔心航空、酒店安排，要有清晰指引支援旅客。馬軼超就表示，如能入立法會，會「撥多啲款畀天文台」，更準預測天氣，他也支持超前部署，同時應為各區加快興建蓄洪池，減少水浸的影響。