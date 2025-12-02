立法會選舉2025｜明起恢復選舉論壇　12.6取消選舉繽紛日　仍會免費開放政府設施

立法會選舉如期在12月7日舉行，政務司司長陳國基宣布明日起恢復選舉論壇。在早前宣布，12月6日及7日會繼續免費開放部分政府設施，但會取消在12月6日舉行的選舉繽紛日。

陳國基公布明日及後日會恢復舉辦餘下的8場功能界別選舉論壇，每日分別4場，會適當加入候選人對大埔宏福苑火災的災後處理意見。政府會取消所有宣傳選舉的嘉年華、晚會及同樂日，包括原定在12月6日舉行的選舉繽紛日。至於12月5至6日，在鑽石山荷里活廣場舉行的「選舉進社區」展覽則會如期進行。政府仍然會根據早前公布，在12月6日及7日免費開放部分政府設施，包括濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館，及香港藝術館收費展覽。