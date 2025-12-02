立法會選舉2025｜明起恢復選舉論壇　12.6取消選舉繽紛日　仍會免費開放政府設施

立法會選舉如期在12月7日舉行，政務司司長陳國基宣布明日起恢復選舉論壇。在早前宣布，12月6日及7日會繼續免費開放部分政府設施，但會取消在12月6日舉行的選舉繽紛日。
陳國基公布明日及後日會恢復舉辦餘下的8場功能界別選舉論壇，每日分別4場，會適當加入候選人對大埔宏福苑火災的災後處理意見。政府會取消所有宣傳選舉的嘉年華、晚會及同樂日，包括原定在12月6日舉行的選舉繽紛日。至於12月5至6日，在鑽石山荷里活廣場舉行的「選舉進社區」展覽則會如期進行。政府仍然會根據早前公布，在12月6日及7日免費開放部分政府設施，包括濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館，及香港藝術館收費展覽。
受宏福苑火災影響，選舉事務處會重新安排區內3個投票站，會取消原定在大埔浸信會公立學校、廣福社區會堂、大埔社區中心的票站安排，分別改為教師會李興貴中學、大埔祟德黃建常紀念學校，及羅定邦中學。政府會安排穿梭巴士便利選民投票。
會接送宏福苑居民投票
至於已搬到其他地區居住的宏福苑居民，陳國基指會透過「一戶一社工」，通知災民最新的投票安排，並安排他們的意願，安排合適的交通工具接送他們到票站投票。政府仍會向投票的選民派發心意卡，陳國基呼籲市民關注火災善後工作的同時，亦踴躍投票選出新一屆立法會議員，共同推動重建工作，共建更美好的家園。
陳國基表示所有人都對火災感到悲痛，但希望大家明白立法會選舉的重要性，認為如期選出新一屆議員，可以幫助反映民意、監督政府、協助災民修改法例等。他強調公務員人手絕對足夠，救災及選舉工作無分先後次序，會雙軌並行，「救災唔會影響選舉，選舉唔會影響救災」。他又指政府從來無就投票率定下預設目標，工作目標就是希望每名選民都投票。