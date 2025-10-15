立法會選舉2025｜曾國衞：公務員准離開崗位投票 可申請發還交通費

政制及內地事務局局長曾國衞表示，立法會換屆選舉的籌備工作正進行得如火如荼。選舉事務處積極進行各方面工作，包括部署選務人手安排、為選舉工作人員安排培訓及演練、為選舉資訊科技系統進行多輪測試、設置投票站、制訂保安及應變計劃等。

曾國衞回覆立法會議員書面質詢表示，選舉提名期將於本月24日展開，於下月6日結束，選舉事務處已準備就緒，為接受和處理提名表格作出妥善安排。他提到，政府正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，包括舉辦社區互動活動如巡迴展覽、攤位遊戲等、懸掛戶外及交通廣告、運用傳統及社交媒體宣傳，以及其他大型重點活動，如研討會及綜合晚會等。政府亦會以創新且貼地的形式走進社區，例如在全港多處設置選舉吉祥物「票箱家族」的裝置，並結合擴增實境AR及虛擬實境VR技術，邀請市民互動體驗、拍照並上傳至社交媒體。政府又會將選舉與全國運動會的宣傳工作相互配合，以產生協同宣傳效果。

曾國衞又表示，公務員是特區政府治理體系中的重要部分，應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。特區政府在今次立法會換屆選舉中，會繼續運用多元化、全方位形式，積極做好各項宣傳推廣工作，推動公務員投入選舉。就投票日當天上班的人員，部門的主管人員必須容許需要投票的同事離開工作崗位到所屬票站投票，並為此訂定時間表，讓他們有序地前往投票，時間表須呈交有關部門首長，公務員可申請發還往返辦公室和其所屬票站的交通費，包括的士費用。

原文刊登於 香港電台