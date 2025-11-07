立法會選舉2025｜李家超再主持統籌專班會議　政府下周起辦選舉論壇

行政長官李家超再次主持立法會選舉政府統籌專班會議，統籌政府整體一致全力辦好這場選舉，並推動選民在12月7日踴躍投票。他說，候選人資格審查委員會將盡快公布獲有效提名的候選人名單。政府將於下星期起為每一個選區或界別舉辦選舉論壇，屆時各候選人的立場和能力將會全面呈現公眾眼前，選民可以根據他們的表現作出個人投票選擇。

每個席位都需要角逐

李家超在社交網站說，這次選舉競爭激烈，每個席位都需要角逐，各候選人都要努力比拼。在地區直選方面，目前共有51名參選人角逐20席，當選率低於一半，難度不小；其中九龍中地方選區的競爭最為激烈，有6人爭2席，各人都要拼盡全力才能脫穎而出，難度更大。