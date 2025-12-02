立法會選舉2025｜李家超宣布如期12.7舉行　指最需要議員作為「改革夥伴」

李家超指出：「必須前行，先能夠化悲痛為力量」，如期進行選舉是尊重憲制秩序及法治。他解釋在近日作部署時，「思考下一步援助居民同防範同類事情中，諗起改革征程，諗起改革夥伴，最需要嘅必然係立法會議員。」他認為選出有抱負、有能力的議員，是在重建路上的重要一步，如期選舉是對社會穩定維護，對災後重建工作的有力支撐，議員盡早履職能更快、更有效地推進工作，是對香港未來最有責任的態度。

選舉後更能聚精會神協助災民

李家超強調對災民的支援及跟進工作「不會停止，不會減少，只會增加」。他續指完成選舉後，更能聚精會神全力協助災民，「到時嘅力量唔只政府、熱心嘅市民，仲有憲制上有權力嘅議員」。李家超指出新一屆議員在當選的經歷，對他們而言是深刻的使命提示，政府會與立法會抱有相同利益、改革意向，立即投入工作。李家超又指：「困難壓唔到我哋，只會令我地更堅持。挑戰阻唔到我地前路，只會令我地更團結，並肩前行，重建希望，喺悲痛中凝結力量，讓行動實踐香港精神，建設更美好嘅香港家園，寫下那不朽的香江名句」。