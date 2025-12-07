立法會選舉2025｜李家超籲投票推動改革守護災民　承諾追責「我係心急人」

今日是立法會換屆選舉投票日，行政長官李家超與夫人林麗嬋早上到港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票，展示已投票選民獲派發的心意謝卡。他呼籲選民投票，形容是代表推動改革、守護災民、凝聚力量共同前行的一票。

李家超表示，投票過程順暢和方便，票站人員解釋得清楚，重申政府今次有多項措施方便選民投票，包括提早和延長投票時間，並增設多個專屬票站和院舍外展票站。他表示大埔區都有選民已經投票，並對宏福苑大火受影響居民有特別投票安排，只要選民提出需要，都會盡量幫助，譬如針對有需要人士會提供社工、公務員、關愛隊等，相信陸續有選民會投票。