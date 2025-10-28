立法會選舉2025｜李家超：軟對抗將議員薪火相傳歪曲成所謂「限制」　會依法打擊破壞選舉行為

立法會選舉提名期正展開，多名資深議員宣布不競逐連任。行政長官李家超指此是正常的更替，批評有反對勢力將現象刻意歪曲成有所謂「限制」及「祝福名單」，強調會依法打擊任何破壞選舉的違法行為。
李家超今早出席行政會議前見記者，提及中央政府對香港特區有全面管治權，新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段、意義重大，中央關心及重視選舉是天經地義。不過，他指有跡象顯示反中亂港分子及外部勢力造謠生事，將中央理所當然的關心及重視，抹黑為干預。
對於多名議員棄選，李家超指不同議員展現愛國愛港情懷、高風亮節，交棒予新議員薪火相傳，是正常的換屆更替。卻被刻意歪曲，並炮製各種名目，指有所謂「限制」及「祝福名單」，政府會義正辭嚴、直斥其非，依法打擊任何破壞選舉的違法行為。
會為公務員提供投票便利
李家超鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務香港的人才積極參選，相信競爭會十分熱烈。候選人會以政綱、能力及表現取勝，達致高質量、高水平的良性競爭。被問到有否為投票率制定指標，李家超指在多方面做到最好就是指標，沒有其他硬指標。李家超指公務員有特別角色，是政府的重要成員，負責落實政府政策，也與立法會運作息息相關。政府今日會向公務員發信，鼓勵他們以身作則履行公民責任，踴躍投票，政府會為當日需要上班的公務員提供投票便利。