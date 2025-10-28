立法會選舉2025｜李家超：軟對抗將議員薪火相傳歪曲成所謂「限制」　會依法打擊破壞選舉行為

立法會選舉提名期正展開，多名資深議員宣布不競逐連任。行政長官李家超指此是正常的更替，批評有反對勢力將現象刻意歪曲成有所謂「限制」及「祝福名單」，強調會依法打擊任何破壞選舉的違法行為。

李家超今早出席行政會議前見記者，提及中央政府對香港特區有全面管治權，新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段、意義重大，中央關心及重視選舉是天經地義。不過，他指有跡象顯示反中亂港分子及外部勢力造謠生事，將中央理所當然的關心及重視，抹黑為干預。