立法會選舉2025｜李慧琼：議員要認識自己是治港者一部分 與行政機關一齊改善民生

在台下發言的立法會議員李慧琼表示，作為資深議員，經歷由治及興，很有感受。她認為議員在心態上要認識自己是治港者的一部分，要與行政機關一齊發展經濟，改善民生。她又說，對行政立法關係有幾點思考，認為需要更緊密、更協同、更高效地連在一起，達致更好服務市民；更好地做好調研工作，可以在共同關心的議題， 在不同階段形成聯合調研及推動；更好融入國家發展大局及大灣區發展；說好中國故事， 說好香港及議會故事。

全國政協香港委員施榮懷表示，融入國家發展大局是推動香港經濟未來發展一個非常重要的切入點，認為政協委員亦是團隊之一。他又說，未來重中之重是12月7日的立法會選舉，選出好的立法會團隊對香港未來發展很重要，會盡力推動大小企業，發動員工去投票。

立法會議員吳秋北表示，今屆立法會做出的成績是行政立法共同去推進，很多施政是行政立法良性互動而做出來，成績可圈可點，亦開了一個新氣象， 與過去不一樣，能夠參與其中感到驕傲。他又說，一國兩制、港人治港、高度自治是制度，基本法是制度在法律上的保障，愛國者治港是制度的靈魂所有，維護國家安全的立法及實施是安全上的保障，而良政善治是經濟發展及改善民生的保障，必須綜合起來，充分配合。

