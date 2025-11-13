立法會選舉2025｜林定國：全部議員普選產生目標仍在　上車爭取才能更快到達

立法會選舉12月7日舉行， 政府律師協會周三（11月12日）舉辦選舉候選人分享會，功能界別兩名法律界候選人李頴彰和陳曉峰向約300名政府律師闡述政綱並回答提問。律政司司長林定國在座談環節用搭巴士比喻投票，指立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，但過去因司機行錯路需調整路線，願意上車並爭取共同規劃新路線，不上車不會讓巴士更快到達，只會更慢甚至停滯。
林定國在社交平台發文稱，第八屆立法會選舉意義重大，政府律師協會為此舉辦「2025立法會選舉座談會暨法律界功能組別選舉候選人分享會」，他在座談環節分享看法，從市民、法律專業人士和政府律師三重角色分析選舉重要性。
兩個原因可能影響投票意欲
林分析有兩個原因可能影響投票意欲：第一，可能是對修改後的選舉辦法感到不滿意，認為民主成分未足夠。惟在2021年修改選舉辦法時，《基本法》第68條並未作任何改動，即立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，立法會未來的發展取決於能否給予中央信心，他指「如同搭巴士，總站未變，但因過去司機行錯路需調整路線。此刻無法預測還有多少站、路線如何、何時到達，但最重要的是願意上車，顯示關心行程並爭取共同規劃新路線。不上車不會讓巴士更快到達，只會更慢甚至停滯。」
第二，對候選人不熟悉，不知如何選擇。林指不熟悉不等於不勝任。新舊交替必然有新面孔加入，市民應主動了解候選人，其中總有相對較能勝任者。