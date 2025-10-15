立法會選舉2025｜林順潮龍漢標棄選　累計15人不競逐連任

連日來多名議員表態不參與下屆立法會選舉，身兼港區人大代表的選委會界別議員林順潮今日(15日)宣布不競逐連任，及後74歲的地產及建造界議員龍漢標亦表示決定全力專注商會會務，不再競逐連任，至今累計15名議員放棄競爭連任。
65歲的林順潮表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。他強調決定沒受他人影響，棄選潮非因素，太太亦大力支持。被問到年齡是否一個考慮，他指自己只有時間上的壓力，未來要深化開拓生物醫藥的壓力，強調棄選絕對是個人決定，而年齡只是眾多因素之一。
林順潮表示，感恩在香港由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，有機會在議會內為市民服務，見證立法會步入正軌，回歸理性，實事求是。他又說，無論任何時間，身處任何崗位，依然醉心以知識與經驗，服務市民，貢獻國家，推動社會進步。
龍漢標：全力專注商會會務 已兌現競選宣言
龍漢標則指，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，4年來在立法會工作上努力不懈，今日回首，參選當天所許下的競選宣言「攜手共建 和諧家園」，並因而定立的8項承諾，已經逐一兌現。他感到欣喜之餘，更確信香港已經邁進由治及興的新階段，實為完成使命、交棒前行之時。