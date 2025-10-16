立法會選舉2025｜梁君彥：議員更新換代是健康常態 爭取連任不會有特別祝福

立法會主席梁君彥表示，每次立法會換屆，出現相當數目的議員更新換代，是健康而自然的常態，有信心今次選舉，會選出更多年青有為的新一代，來自不同界別的賢能之士，為國家及香港的發展增添動能。

梁君彥在「行政立法同心治港創未來」研討會發言表示，今屆立法會的任期即將完結，近日有很多議員表示不再競逐連任，每可議員都有自己的選擇和考慮作出決定，例如個人發展、家庭因素或交棒傳承等。他提到，不計及第六屆立法會，對上幾屆立法會平均有超過三成議員沒有連任，第四和第五屆立法會，更都有超過四成議員不連任，可見立法會每次換屆出現相當數目議員更新換代是健康而自然常態。