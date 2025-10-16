立法會選舉2025｜梁君彥：議員更新換代是健康常態 爭取連任不會有特別祝福

立法會主席梁君彥表示，每次立法會換屆，出現相當數目的議員更新換代，是健康而自然的常態，有信心今次選舉，會選出更多年青有為的新一代，來自不同界別的賢能之士，為國家及香港的發展增添動能。
梁君彥在「行政立法同心治港創未來」研討會發言表示，今屆立法會的任期即將完結，近日有很多議員表示不再競逐連任，每可議員都有自己的選擇和考慮作出決定，例如個人發展、家庭因素或交棒傳承等。他提到，不計及第六屆立法會，對上幾屆立法會平均有超過三成議員沒有連任，第四和第五屆立法會，更都有超過四成議員不連任，可見立法會每次換屆出現相當數目議員更新換代是健康而自然常態。
梁君彥又說，爭取連任的議員是不會有任何特別的祝福，會跟初次參選者一樣，在同一條起跑線公平競爭，都要經過選舉的洗禮爭取支持，才有機會脫穎而出。他寄語有意參選人士，用心做好選舉工程，向社會展現出能力，對香港和國家發展的願景和承擔，同時也要務實為民和無私奉獻，全力爭取選民的支持。
譚耀宗稱政府工作遇難題 立法機關都要想方法解決
香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗發言表示，就行政立法關係提出三點看法，首先要有思想上改變，認為政府與立法會關係是並肩作戰的戰友，從信念上要建立命運共同體，政府工作遇到的難題，整個立法機關都要想方法設法解決。第二點是在政策實踐上應更為主動，舉例說政府要加快北都規劃落實，立法會議員是否可以出謀獻策，包括組織業界專家及學者建議，再向政策局提交報告。第三點是要實現良政善治人才互通，認為過往不乏有立法會議員獲委任為問責團隊成員，同時亦有經驗豐富的官員到立法會擔任議員，有關角色轉換，令政策制訂更「接地氣」，亦令立法會監督及質詢更精準，有助優化政策。他相信人才在行政立法機關之間的互通將會形成常態，有利於提升管治效能發展動力。
立法會換屆選舉將於12月7日舉行，譚耀宗呼籲全港市民動員，積極鼓勵員工、家屬和朋友，為香港更好的明天投下信任的一票。
原文刊登於 香港電台