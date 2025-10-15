立法會選舉2025｜民建聯傳5人不連任　劉國勳：個人發展有新想法

劉國勳今日在立法會被追問連任問題，他說對自己個人發展「有啲新諗法」(有線新聞畫面)

立法會選舉提名期下周展開，目前有最少13名議員宣布不競逐連任，包括7名年過70歲的議員，有報道指民建聯可能有約5人不連任，包括新界北立法會議員劉國勳，其議席預料會由北區區議員，區議會「票王」姚銘接替參選。民建聯主席陳克勤表示，下周會在民建聯執委會討論和通過參選名單，所以最快屆時公布。

劉國勳今日在立法會被追問連任問題，他說對自己個人發展「有啲新諗法」，研究是否可以不同角色推進工作，重申正與民建聯溝通，「好快大家都會知，唔使咁心急」。被問到早前考到測量師牌照是否為「新想法」鋪路，劉國勳又說，自己一直在議會關注北部都會區發展，可以在不同方向作出貢獻。至於會否由北區區議員姚銘接替自己參選，劉國勳說今日是對方生日，祝福他心想事成。