立法會選舉2025｜民建聯增至20席續成「最大黨」　新民黨議席斬半

民建聯成員黃碧嬌捲入大埔宏福苑法團風波，主席陳克勤在選前揚言選情嚴峻，全面告急。最終民建聯能保著所有10區直選議席，其中現任九龍東議員顏汶羽則不敵黨友張培剛，連任失敗。民建聯由上屆直選獲得的680,563票，大跌32萬票至357,627票。功能界別方面，民建聯奪得兩席，該黨現任會計界議員黃俊碩落敗。至於民建聯在選舉委員會界別派出的8人，則全部當選。

新民黨在黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及容海恩棄選下，派出8人出選。最終只有現任議員陳家珮、李梓敬及何敬康當選，令該黨議席由6席減至3席。其中，陳家珮成功「接棒」，保著葉劉原有的港島西議席。

工聯會方面，原本派出16人出戰，最終奪得7席。當中，派出9人參選地區直選，現任議員吳秋北、鄧家彪及陳穎欣成功連任，獲得53,675票的鄧家彪更成為直選「票王」。不過，由勞工界轉戰港島西的郭偉强，及由選舉委員會界別轉戰新界西北的陸頌雄則連任失敗。

經民聯有最多名年屆七旬的議員棄選，包括立法會主席梁君彥。今次派出4人出戰直選，全部落敗。經民聯在選委會界別贏取2席，及在功能界別贏得6席，令來屆在議會佔據8席。

自由黨雖有飲食界張宇人及航運交通界易志明棄選，但林進成功「接棒」保著飲食界一席，加上陳曉峰新當選法律界議員，邵家輝連任批發及零售界，李鎮強則連任選委會界別，令議席仍然維持4席。

立法會主要黨派議席

民建聯：19席 -> 20席

經民聯：9席 -> 8席

工聯會 7席 -> 7席

自由黨：4席 -> 4席

新民黨：6席 -> 3席