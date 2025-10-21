立法會選舉2025｜民建聯擬派26人出選　梁熙劉國勳等5人不競逐連任

立法會選舉在12月7日舉行，民建聯公布會派出26人出選，涵蓋全部10區直選議席，當中有3區更分別派出2人角逐議席。民建聯現任立法會議員中，有5人不競逐連任。

民建聯今次派出26人出選，平均47歲，最年輕是36歲、出選新界西南的郭芙蓉。民建聯在3個直選選區，分別是港島東、九龍東及新界西南分別派出2人參選。民建聯主席陳克勤表示明白此選舉安排會有風險，但考慮到部分選區有足夠人才，可讓新人有歷練。同時，可讓市民有多個選擇，「逢票必爭」，亦可催谷投票率。

葉傲冬空降新界東南

民建聯現任5名立法會議員，包括劉國勳、梁熙、郭玲麗、黃英豪及李世榮不競逐連任。陳克勤指5人不競逐連任有各自的原因，他讚揚5人都是民建聯的優秀議員，在議會提出很多公共政策倡議，地區服務亦得到市民肯定。當中，李世榮原本是新界東南議員，今次改由油尖旺區議員葉傲冬出戰該區。葉傲冬指民建聯一直在全港18區也有強大的地區服務網絡，團隊十分優秀。而他作為民建聯秘書長，一直有與地區團隊緊密聯繫。他承認是艱難的一仗，但有信心可以保住議席。