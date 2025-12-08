立法會選舉2025｜民建聯直選大失25萬票 陳克勤指其他政團候選人得票同跌

立法會選舉結果出爐，民建聯奪得20席，繼續成為「最大黨」。不過，今次直選較上屆大失25萬票，民建聯主席陳克勤指今次競爭激烈，其他政團的候選人得票亦下跌。他強調民建聯會檢討選舉策略，亦會檢視政綱是否完全得到市民認同。

民建聯多名當選議員在選舉後見記者，陳克勤表示得票率受眾多因素影響，今次直選多了候選人，競爭激烈。他指留意到其他直選候選人的票數亦下跌，認為市民在多了選擇下，票數流向不同政團的候選人。民建聯今次在3區分別派出2人競爭，當中港島東植潔鈴僅以300多票之差取得尾席，險些落敗。陳克勤強調是經深思熟慮，認為需要讓選民「優中選優」，所以提出這種較「另類」、以往無做過的做法。