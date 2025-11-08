立法會選舉2025｜江旻憓公布6大政綱　塑造好客香港品牌 未提賽馬旅遊

立法會選舉功能界別旅遊界選情受外界關注，兩名參選人公布政綱重點，其中奧運女子重劍金牌得主、「劍后」江旻憓公布宣傳單張，以「『憓』您發聲」做口號，提出6句政綱重點，包括「塑造好客香港全球品牌」；另一參選人馬軼超公布多項具體倡議及十大政綱，包括推動生態旅遊、農莊旅遊等項目。

江旻憓競選團隊推出宣傳單張，公布六大政綱重點。江旻憓日前回覆選舉主任查詢時，以任職馬會推廣賽馬旅遊證明自己與旅遊界有密切聯繫，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向，但其單張要點並沒有提及「賽馬旅遊」，她的宣傳口號用自己名字諧音「憓」您發聲，承諾為旅遊業界發聲，同時表示要與業界同心、「微笑同行」。