立法會選舉2025｜江旻憓公布6大政綱　塑造好客香港品牌 未提賽馬旅遊

立法會選舉功能界別旅遊界選情受外界關注，兩名參選人公布政綱重點，其中奧運女子重劍金牌得主、「劍后」江旻憓公布宣傳單張，以「『憓』您發聲」做口號，提出6句政綱重點，包括「塑造好客香港全球品牌」；另一參選人馬軼超公布多項具體倡議及十大政綱，包括推動生態旅遊、農莊旅遊等項目。
江旻憓競選團隊推出宣傳單張，公布六大政綱重點。江旻憓日前回覆選舉主任查詢時，以任職馬會推廣賽馬旅遊證明自己與旅遊界有密切聯繫，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向，但其單張要點並沒有提及「賽馬旅遊」，她的宣傳口號用自己名字諧音「憓」您發聲，承諾為旅遊業界發聲，同時表示要與業界同心、「微笑同行」。
江旻憓列出六大政綱重點：
- 塑造「好客香港」全球品牌，增強國際競爭優勢
- 深化文體旅產業融合，創新跨域合作模式
- 構建國際航空及旅遊樞紐，建設「一程多站」核心示範區
- 助力旅行社數位轉型，促進產業永續經營
- 發展綠色旅遊生態，實現社區共享價值
- 建立常態化政企溝通機制，優化產業發展環境。
江旻憓在周一（11月3日）報名，選舉主任在當日發電郵要求她闡述與旅遊業聯係，江旻憓回覆稱自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。不過，她的六大政綱字句無提及「賽馬旅遊」。
馬軼超冀重振旅業輝煌 促派發旅遊消費券
旅遊界另一候選人是觀塘區議員馬軼超，報稱自己為遊學教育有限公司董事總經理。他在社交平台發佈十大政綱初稿，口號是重振旅遊業輝煌。
政綱包括制定本地特色旅遊定位；生態旅遊平衡發展；系統化落實「無處不旅遊」；推動「汽車+」旅遊；把握盛事旅遊機遇，打造高質量旅客體驗；派發旅遊消費券，重推本地遊獎勵；活化郵輪碼頭刺激郵輪旅遊；業界支援電子化；人才培訓專業化；完善高鐵團體票出票機制。