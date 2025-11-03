立法會選舉2025｜江旻憓參選旅遊界　已申放棄加拿大護照：初心一直服務香港

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓確認參加12月7日舉行的立法會換屆選舉，競逐功能組別旅遊界議席。江旻憓競選辦公室公布，江旻憓於今日下午2時提交報名表格，聯同支持者見記者。江旻憓個人社交媒體今早亦發布了一則免責帖文，指該帳戶之前發的任何資訊都和選舉無關，以免被計入選舉經費。 江旻憓下午現身報名，信和集團主席黃永光、旅遊業議會主席譚光舜等陪同撐場，吸引大批記者追訪。江旻憓表示已經申請放棄加拿大護照，決定參選因自己初心是服務香港、回饋社會，她指有和小朋友說要有勇氣追夢，自己要以身作則，「期待可以和業界呈獻出香港最好的一面，擦亮旅遊界金招牌，為港爭光」。

被問與旅遊界關係 「體育精神適用所有界別」 被問到和旅遊界的關係，江旻憓稱從全職運動員退下後，踏出「舒適圈」，發現「體育精神適用所有界別」，作為運動員周圍去時，世界各地都會問你：「Where are you from？」自己會趁機推介香港，不做運動員後都希望可以繼續吸引更多些人來香港。 至於為何不循地區直選參選，以及對未來旅遊發展的看法，江旻憓說已有政綱，和業界接觸後，用旅客的視覺看香港，都會發現她有多美，好希望為業界出一分力。她透露，從無意參與直選。至於在馬會的工作，她說正放無薪假。