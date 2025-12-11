立法會選舉2025｜江旻憓等候任議員出席立法會事務簡介會　梁君彥指議員需有「十八般武藝」

候任議員包括旅遊界議員江旻憓、新界東南「票后」方國珊等，今早在立法會出席閉門的立法會事務簡介會，中午則會到會議廳觀看宣誓儀式的示範。據了解今日的簡介會共設8節，內容包括議員職權及履職機制、宣誓儀式示範、利益申報、會議舉止及秩序、如何提出質詢及法案與議案等，最後一節簡介會則由立法會主席梁君彥向候任議員分享經驗。全體候任議員必須出席首4節簡介會及迎新午宴，其餘4節及明天的7節簡介會，則只要求「新丁」出席。

梁君彥會後指今日邀請傳媒報道候任議員出席的簡介會，希望提醒議員是「金魚缸的金魚，周圍都望著你，會議廳玻璃後都是記者」，提醒議員要讓市民看到為大家做事的專注形象。梁君彥指議員都是經過選舉洗禮，掌握民情脈搏，做到「耳聽八方、八面玲瓏」。他形容做立法會議員需有「十八般武藝」，教導議員要虛心學習。對於下屆立法會主席人選和要求，梁君彥表示會由新一屆議員選出，他已經開始離任，「不應該指手劃腳」。