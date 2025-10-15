立法會選舉2025｜江玉歡請記者食西餅　「唔係派散水餅，勿悲觀」

立法會選舉提名期下周展開，目前有最少13名議員宣布不競逐連任，包括7名年過70歲的議員，由於現屆會期臨近完結，今日（15日）會議廳聚集大批傳媒追問各議員去向。其中，曾暗示不連任的選委界立法會議員江玉歡請記者吃西餅「歡歡心意餅」，她強調「唔係派散水餅，大家唔好咁悲觀」，主要是想感謝記者幫忙，至於連任與否留待下周最後一次大會才向外界交代；於早前已宣布棄選的71歲經民聯主席盧偉國，今天請記者食自家製楊枝甘露糖水。

下周三、四將交代去向 江玉歡早前向《am730》表示，換個身份也可以每日與市民見面，最終決定會在下周最後一次立法會大會發言時正式公布。她亦曾在社交平台發帖稱，任何美好的事情也有終結時，又引用歌手林家謙2022年演唱會結尾時的一番話，大意是「不是每件事也要安哥，好多事可以放在回憶裡，日後好好懷念」，並提到在帖文看到網民的支持和慰問，「夫復何求？」。至於今日被問到是否派「散水餅」，江表示「唔係派散水餅，大家唔好咁悲觀」，主要想答謝記者這些年來的幫忙，加上下周預料很多議員請大家吃茶點，所以提早派餅。

江玉歡說，連任與否留待下周三、四(22、23日)在立法會透露，想最誠懇地向市民表達想法。被問到是好消息或壞消息時，她笑言不要用好與壞來形容，留待下星期再說，自己很希望多謝市民，認為任何時間都要積極，在人生中有很多不同崗位。