立法會選舉2025｜港澳辦文章指選民是「多樣選」且可「優中選」

候選人資格審查委員會裁定立法會選舉全部161名參選人提名有效，港澳辦以「港澳平」發表署名文章表示，161名候選人的確認，凝聚社會共識、承載市民期望，充分反映人們對此次選舉守正傳承、創新開拓、良性競爭，不斷鞏固發展符合香港實際高品質民主的共同意願。 50多名議員爭取連任 更彰顯「愛國者治港」 文章指，第七屆立法會除部分議員因不同原因未再參選，有50多名議員繼續參選爭取連任，符合民主選舉有序更替的規律，更彰顯「愛國者治港」一以貫之夯實基礎。在廣泛代表民意、體現整體利益的提名機制下，爭取連任議員全部獲得足夠提名並通過資格審查成為候選人，充分反映社會各界對第七屆立法會工作及相關議員表現的高度認可。

文章表示，候選人出現更多來自經濟發展新賽道和創科、智庫等新領域，兼具國際視野與本土經驗的專業精英，他們的參選能夠更大力度推動香港對接國家「十五五」規劃、參與粵港澳大灣區建設、打造北部都會區新引擎。一批紮根基層的社區工作者成為候選人，亦是回應了人們對完善地區治理體系、提升地區治理水準的熱切需求。 文章認為，今次選舉競爭激烈程度顯著提升。地區直選候選人總數比上屆增加45.7%，每個選區都有5名以上候選人角逐2個席位，有的選區還出現“6爭2”競爭局面；功能界別差額率達100%，選委會界別差額率達25%。可以說在此次選舉中，選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」，正如一些評論所指出「沒有必贏更無躺贏」，大家期待各位候選人及其團隊相互展開公平充分良性競爭。

文章提到，第八屆立法會選舉工作啟動以來，特區政府全力推進選舉組織動員，社會各界積極回應。行政長官李家超向全體公務員發信號召參與選舉投票，各主要官員以落區、發帖、拍片等多種方式推動市民關注選舉、參與投票。各大公營機構、社團、商會紛紛聲明鼓勵所屬成員參與選舉投票，相信在行政長官及特區政府的精心組織和周密安排下，在社會各界的踴躍參與和共同努力下，今次立法會選舉一定能取得圓滿成功。 原文刊登於 香港電台