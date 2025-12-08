立法會選舉2025｜港澳辦稱投票率大幅超上屆 國安公署：干擾選舉企圖徒勞無功

立法會選舉結束，港澳辦指選舉過程安全、順利、圓滿，選委會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映全社會高度重視、積極認同及熱烈支持今次選舉，充分展現香港堅定邁向由治及興的強大決心意志，是進一步鞏固發展符合一國兩制方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高質量民主具有里程碑意義的重要成就。

港澳辦：大埔火災進一步激發投票意願

發言人表示，突如其來的大埔火災對香港造成嚴重創傷，歷經重大災難考驗，廣大選民更切身體會選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願，希望並相信新一屆議員能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，始終把維護國家主權、安全和發展利益作為最高原則，全力支持行政長官和特區政府依法施政，共同推動深入改革，全面做好救災善後，並積極對接國家十五五規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局。