立法會選舉2025｜港澳辦稱投票率大幅超上屆 國安公署：干擾選舉企圖徒勞無功

立法會選舉結束，港澳辦指選舉過程安全、順利、圓滿，選委會界別、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映全社會高度重視、積極認同及熱烈支持今次選舉，充分展現香港堅定邁向由治及興的強大決心意志，是進一步鞏固發展符合一國兩制方針、符合憲法和基本法、符合香港實際的高質量民主具有里程碑意義的重要成就。
港澳辦：大埔火災進一步激發投票意願
發言人表示，突如其來的大埔火災對香港造成嚴重創傷，歷經重大災難考驗，廣大選民更切身體會選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願，希望並相信新一屆議員能夠全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，始終把維護國家主權、安全和發展利益作為最高原則，全力支持行政長官和特區政府依法施政，共同推動深入改革，全面做好救災善後，並積極對接國家十五五規劃，推動香港更好融入和服務國家發展大局。
中聯辦：新一屆立會對加快由治及興有重要意義
中聯辦形容是香港特區全面落實「愛國者治港」原則、鞏固發展符合香港實際高質量民主的又一次成功實踐，彰顯了「一國兩制」制度優勢，和新選舉制度的先進性、優越性，展現大埔火災後香港撫慰傷痛、克難前行、共建家園的不屈精神，對香港實現良政善治、加快由治及興、保持長期繁榮穩定具有重要意義。 發言人表示，本屆立法會選舉依法、安全、有序、順利舉行，得到全社會積極支持，充分體現香港民意，又指特區政府依法履行主體責任，規範有序組織開展選務工作，161名候選人拼政綱、拼能力、拼實績，展現出君子之爭的良好風貌，相信新一屆立法會必將堅守愛國愛港初心，全力支持行政長官和特區政府依法施政，必將心懷對香港的責任，牢記對選民的承諾，攜手社會各界拼經濟、謀發展、搞建設、促改革、惠民生。
國安公署：境外敵對勢力和反中亂港分子妄圖「以災亂港」
駐港國家安全公署指，立法會選舉結果表明一切干擾破壞選舉的企圖注定徒勞無功。發言人指選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至妄圖「以災亂港」，抹黑詆毀特區政府抗災救援的努力，散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，以達到「以災阻選」的政治目的，但特區執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌干擾破壞選舉的人員，為選舉如期舉行創造有利條件。發言人指，選舉結果充分表明，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港高質量民主發展步伐。