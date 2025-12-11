立法會選舉2025｜湯家驊：三成投票率或成新標準　短期內難轉變

立法會換屆選舉在剛過去的周日舉行，地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬，超越上屆立法會選舉的30.20%地方選區總投票率，惟投票人數就減少約3.3萬。其中，民思政策研究所(前稱民主思路)所派出的兩名參選人黃頴灝及陳進雄皆落選，行政會議成員、民思政策研究所長湯家驊表示，三成投票率大致上已成為選舉的一個新的標準，對於兩名出選人皆落敗則直言經內部檢討後已調整參選模式，未來會加倍做好地區工作，亦揚言不會放棄。

湯家驊今日(11日)出席活動時回應傳媒提問，他表示自己有親身到大埔進行拉票工作，並不認為市民不投票是受到火災的影響：「始終有一部分之前支持過非建制派的投票者，他們是繼續不出來投票的。」他直言，自2019年已過去6年，若仍對香港新的選舉制度有懷疑，要期望這些投票者能在短期內出現戲劇化的轉變較為困難。「從另一個角度看，如果不相信新的制度有利於保護國家、保護香港的穩定，那要這些票也沒有用，若他們希望投票來阻礙立法會的工作，這未必是我們的目標。」他坦言，或須接受三成投票率很可能已成為新制度下的標準，不能再以過往有四成或五成投票率作比較。