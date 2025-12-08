立法會選舉2025｜直選廢票率3.12%比上屆多　新界東北蟬聯最多廢票區

立法會選舉完成全部點票工作，地區直選投票率31.9%，較上屆高1.7個百分點。根據估算，總投票數共1,317,682張。當中有效票共1,276,535張，白票及廢票估計41,147張，佔投票人逾3.12%，比上一屆多。當中覆蓋大埔的新界東北廢票率最高，達3.45%，九龍東廢票率最低，有2.79%。

所有廢票是指「於票箱內不予點算的選票總數」，包括白票、投多於一名候選人的選票等情況。根據選舉事務處公布的地方直選總投票人數，以及每名地方直選候選人的得票數字，估算逾131萬張選票中，有逾4.1萬張屬於白票或廢票的無效票，無效票的比例約為3.12%，比上一屆的2.04%，增加1.08百分點。

九龍東廢票率最低

10個分區方面，覆蓋發生宏福苑火災的大埔區，新界東北的134,268張選票中，有4,634張屬無效票，佔該區投票人數3.45%，蟬聯投廢票最多的地區，及後依次為香港島東及新界西南，佔總投票人數比例分別3.42%及3.32%。廢票率最低為九龍東，為2.79%。

選管會主席陸啟康回應傳媒指，不會就投票率作任何解讀，又指很多市民受火災影響，在當前氣氛下舉辦選舉「是困難的」，而最終有 130 多萬人投票實屬鼓舞，形容選舉帶來積極和正面訊息，意義重大是「社會復常的第一步」。