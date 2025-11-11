立法會選舉2025｜直選論壇開鑼　新界西南候選人冀荃灣「天空之城」美譽吸引遊客

1號候選人、民建聯盧婉婷爭取重推出售居屋計劃，令基層擁有自己的「家」，同時亦推動原區重置高樓齡屋邨。同樣來自民建聯的2號候選人郭芙蓉則關注舊樓維修情況，爭取重推維修津貼，加快舊區重建。

來自工聯會的3號候選人陳穎欣指「1號係公屋，2號係私樓。但係1加2等於3，支持我3號陳穎欣，基層、中產、公屋、私樓全部照顧到」。她指自己在高級程度會考奪得12A，升讀英國倫敦大學法學士，其後回港一直服務社區。陳穎欣指「大家都有票畀，但大家都講性價比，唔好信謠言話我已經夠票」。她希望成功連任，善用自己的網絡，幫助小店運用網紅經濟宣傳。

4號候選人張文嘉屬於新民黨，她提及荃灣有最長的有蓋行人天橋網絡，擁有「天空之城」的美譽，加上當區有多個寺廟聚集，認為可以提振地區經濟，吸引市民到訪一日遊，旺丁又旺財。張文嘉介紹自己有跨行業工作經驗，曾是證券分析師、代課中學老師，現時投身商界。她是劍橋大學生物化學系博士，指希望大家支持「博士媽媽張文嘉」。

最後是來自經民聯的5號候選人莫綺琪，她關注衣食住行，當中出行十分重要，可以提升滿足感。不過，當區依山而建，遠離港鐵站，巴士班次亦不足，她建議在當區興建高架輕軌系統。

