立法會選舉2025｜累計12名議員放棄角逐連任　李家超：換屆有人事變更屬正常

火炬人手包括體育界人士 李家超續指，上周四前往廣州南沙出席第十五屆全運會、殘奧會火種採集儀式，下個月初會舉行火炬傳遞，正籌備和規劃香港的傳遞活動，路線會著重展示香港文化體育特色，火炬人手會包括體育界等界別的人士。他指，香港賽區已經準備就緒，各項測試賽完滿完成，也為各個環節制定詳細方案，預計會有逾4,000位運動員、傳媒、代表團人員等參與賽事現場，預計海內外觀眾十萬計，義工將多達1.6萬人。今次港隊派出600位運動員，規模為歷屆最大，明天會主持代表團授旗儀式，為運動員打氣。

香港中醫醫院首個檢測中心年底開幕 另外，他提及香港中醫醫院首個檢測中心將於今年12月11日正式分階段投入服務，醫務衞生局將在本星期舉行記者會公布。香港中醫醫院經過七年籌備和規劃，提供政府資助服務，醫務衞生局直接監管，中醫醫院會充分利用香港醫療體制，發揮三方面作用。一是為市民提供多元化優質中醫服務，預計門診服務每年惠及40萬人次，醫院會重點發展內科、外科、婦科及兒科等；二是為香港中醫藥發展創造新機遇，中醫院與中大、港大、浸大合作，會成為三所大學的教學機臨床實習、科研平台，將進行中醫臨床研究；三是助力國家推動中醫藥走向世界，向國際展示中醫優勢病種技術療效。

有記者問及簡約公屋組件被剪螺絲一事，李家超指現場地盤施工一定要符合標準，監管要提高確保不再出現類似事件。他強調組裝合成符合高水平要求，政府已成立特別調查隊查找事件原因。