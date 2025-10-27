立法會選舉2025︱經民聯14人參選4人爭連任 工業界爆「內戰」

立法會選舉提名期開始，佔9個議席的經民聯，4名七旬老將盧偉國、梁君彥、林健鋒與龍漢標告退，加上「新丁」陸瀚民亦宣布棄選。經民聯今日（10月27日）公布派出14名成員出戰新一屆立法會選舉，現屬立法會主席梁君彥的工業界（第一）議席，更會有兩名成員同時挑戰，由黃永威對戰許文俊。



經民聯派出14名成員參選，其中四人爭取連任，平均年齡49歲。出選地方選區有4人，包括九龍中、九龍西、新界西南和新界東北；出選功能界別有8人，包括鄉議局、工業界(第一) 、工業界(第二)、紡織及製衣界、商界(第一) 、工程界和地產及建造界；出選選委界別有2人。對於不再連任議員，經民聯感謝他們多年在立法會的努力與貢獻。