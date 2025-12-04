立法會選舉2025｜航運交通界候選人倡成立資訊平台　定期公布大火調查進度

立法會選舉如期在12月7日舉行，今早上演航運交通界論壇。其中有候選人建議成立資訊平台，定期公布大埔宏福苑大火調查進度及善後安排。

兩名候選人均報稱獨立，候選人林銘鋒指自己曾擔任10年基層船員，一步步成為遠洋船長，之後「上岸」負責船務管理工作，紮根航運交通業近30年。他指當中經歷過繁榮，亦經歷過風浪，希望激活香港整體經濟，才能令業界發展「水漲船高」。

另一名候選人馮佳培亦指體會到業界面臨很多困難，甚至處於水深火熱當中。他有信心可憑藉30多年的航運管理經驗，助力業界發展，包括推動數字港口。網約車發展方面，馮佳培提及：「的士、小巴嘅保險同考試要求同私家車無得比」。他希望政府視乎香港交通承受力，及平衡的士的生存空間，制定適宜的網約車輛數目上限。