立法會選舉2025｜葉劉再被追問去留重現笑容：新民黨稍後有正式宣布(更新)

新民黨主席葉劉淑儀再被追問時，臉上重現笑容，連稱「對唔住、對唔住，畀我開會、唔該畀我開會。」(港台影片截圖)

立法會選舉提名期10月24日展開，目前至少15名議員表明不會競逐連任，12位年過70歲的議員當中，有8人已表明放棄競逐連任，仍未表態包括新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及實政圓桌田北辰等，近日更有報道引消息指新民黨6名立法會議員之中，一半人不連任。

75歲的葉劉淑儀今日出席立法會交通事務委員會會議前，被記者再問到有關參選意願及黨內溝通時，她說「新民黨稍後會有正式宣布」，期間態度溫和，臉上再現笑容，連番稱「對唔住、對唔住，畀我開會、唔該畀我開會。」本周一，葉劉出席立法會委員會會議被記者追問參選意向，她一臉態度嚴肅着記者「不要阻礙我開會」，會後再被問到何時有決定時則稱，「新民黨適當時候會宣布，請各位不要騷擾我。」