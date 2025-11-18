立法會選舉2025｜葉劉發公開信籲投票　 稱民主是中央送給香港的珍貴禮物

立法會換屆選舉將於下月7日舉行，新民黨主席葉劉淑儀今日(18日)在社交平台上，以「民主是中央送給香港的珍貴禮物」為題向市民發公開信呼籲投票，又表示樂見政府前所未有的全面動員宣傳，推出多項優惠誘因鼓勵市民投票。
港英倉促推政制「民主化」
信中又提到，回歸前立法局主席由英國委任的總督兼任，議員則由官守議員及委任議員組成，市民完全沒有機會參與。直至1980年代，港英當局眼見香港回歸已無可避免，才倉促推進政制「民主化」，在1985年首設間選議席及功能界別，待至1991年才舉行第一次地區直選。她形容港英政府早年的政制改革採取較穩健、循序漸進的路向，彭定康上任後大量具強烈反華立場的政治人物進入立法會，把意識形態凌駕於香港整體利益之上，令回歸後的首任行政長官需面對充斥着反中亂港分子的立法會，特區政府的施政舉步維艱。
民主不應只停留在選舉一刻
葉劉表示，民主發展離不開市民親身參與及行使公民權利，而香港今日擁有的民主制度，是中央人民政府賦予700萬港人的一份彌足珍貴的厚禮。她主動提到「人大831決定」是中央「賦予港人普選機會」，可惜方案被否決，讓港人失去一次實現普選的機會，但強調中央政府相當重視民主的發展。她續稱，中央於2019年便提出「全過程人民民主」的概念，強調民主不應只停留在選舉一刻，而應貫穿施政全過程，切實回應市民訴求，讓市民真正安居樂業，並對此深以為然。
「愛國者治港」原則的全面及準確實踐
信中結尾又提到，「愛國者治港」並非新概念，鄧小平早已明確指出「治港者必須愛國愛港」，上屆立法會選舉已全面落實「愛國者治港」根本原則，今次第八屆選舉是此原則的全面及準確實踐。雖然部份市民或對新選制尚未完全熟悉，但仍衷心呼籲市民在踴躍投票，並指「民主是中央賦予香港同胞的寶貴禮物。我們理應倍加珍惜。」