立法會選舉2025｜葉劉發公開信籲投票　 稱民主是中央送給香港的珍貴禮物

立法會換屆選舉將於下月7日舉行，新民黨主席葉劉淑儀今日(18日)在社交平台上，以「民主是中央送給香港的珍貴禮物」為題向市民發公開信呼籲投票，又表示樂見政府前所未有的全面動員宣傳，推出多項優惠誘因鼓勵市民投票。

港英倉促推政制「民主化」

信中又提到，回歸前立法局主席由英國委任的總督兼任，議員則由官守議員及委任議員組成，市民完全沒有機會參與。直至1980年代，港英當局眼見香港回歸已無可避免，才倉促推進政制「民主化」，在1985年首設間選議席及功能界別，待至1991年才舉行第一次地區直選。她形容港英政府早年的政制改革採取較穩健、循序漸進的路向，彭定康上任後大量具強烈反華立場的政治人物進入立法會，把意識形態凌駕於香港整體利益之上，令回歸後的首任行政長官需面對充斥着反中亂港分子的立法會，特區政府的施政舉步維艱。