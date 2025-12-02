立法會選舉2025｜譚惠珠稱如期最穩妥：非全港緊急狀況　盼市民「化悲憤為力量」投票

大埔宏福苑五級火後，行政長官李家超今日表示，立法會選舉如期在12月7日舉行，強調如期完成選舉是對社會穩定的維護，更加是對災後重建工作的有力支撐，讓新一屆議員盡早履職才能夠更快和更有效地推進包括災後的重要工作、善後支援、復原重建和涉及的法律制定檢討和改革等，這是對香港未來最負責任的態度。
未足夠理由提呈延遲任期
基本法委員會前副主任譚惠珠昨日（1日）接受傳媒訪問時，指立法會選舉維持在12月7日是最穩妥的做法，否則會出現「真空期」，目前亦未有足夠時間和理由去提呈人大常委會就第七屆立法會的任期作延遲的決定。
她強調大埔火災是一件好令人痛心的事，惟並非「全港性的緊急狀況」，不是全港各區都不能進行投票，故向全國人大常委會要求延期選舉的理據不足，認為如期選舉才最符合香港實際情況，否則可能導致現屆議員任期結束後出現「真空」。
公務員將「好辛苦」
惟她坦言在此期間進行選舉工作，公務員將「好辛苦」，故希望選民盡量配合，在投票日當天不要集中在一個時段前往投票，「如食完晚飯才去投票」，若選民能更均勻地利用投票時段投票，情況將更理想。
被問到目前社會氣氛下會否影響投票意欲，她認為市民要「化悲憤為力量」，在努力救災的同時，都應支持選舉，希望市民把握手上的一票，選出一批將來可服務香港、影響個人納稅、推行各項政策措施的最好人選，呼籲選民行使公民權利去投票。