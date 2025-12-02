立法會選舉2025｜譚惠珠稱如期最穩妥：非全港緊急狀況　盼市民「化悲憤為力量」投票

大埔宏福苑五級火後，行政長官李家超今日表示，立法會選舉如期在12月7日舉行，強調如期完成選舉是對社會穩定的維護，更加是對災後重建工作的有力支撐，讓新一屆議員盡早履職才能夠更快和更有效地推進包括災後的重要工作、善後支援、復原重建和涉及的法律制定檢討和改革等，這是對香港未來最負責任的態度。

未足夠理由提呈延遲任期

基本法委員會前副主任譚惠珠昨日（1日）接受傳媒訪問時，指立法會選舉維持在12月7日是最穩妥的做法，否則會出現「真空期」，目前亦未有足夠時間和理由去提呈人大常委會就第七屆立法會的任期作延遲的決定。