本地
2025-11-19 17:55:24

立法會選舉2025｜警拘6人 其中4男童貪玩撕海報 一男刑恐候選人

警石峽尾邨及元朗拘6人，其中4男童貪玩撕海報一男刑恐候選人。

昨日(18)下午約1時，警方接獲一名石峽尾邨保安報案，指一名女住戶在邨內大廈地下大堂流連並語無倫次，又突然情緒激動撕毀張貼於大堂的立法會選舉宣傳海報。

石峽尾邨七旬婦被捕

人員接報到場，經點算後，上址共有7張海報被人撕毀，包括一張立法會換屆選舉宣傳海報及6張候選人海報。經初步調查，人員於現場以「刑事毀壞」罪名拘捕該名涉案70歲姓陳本地女子，她目前因情緒不穩被送到明愛醫院就醫。

元朗警區刑事調查隊第12隊高級督察陳敏熹。 元朗警區刑事調查隊第12隊高級督察陳敏熹。 元朗警區刑事調查隊第12隊高級督察陳敏熹及深水埗警區刑事調查隊第1隊督察馬沛聰。

元朗4男童被捕

警方於上周六(15)晚上亦接報，指有20多張懸掛於朗晴邨行人天橋，用作推廣立法會選舉的宣傳海報，被人惡意破壞。經翻查大量閉路電視及詳細分析後，警方鎖定4名涉案男童身份，並於前日(17)至今日(19)進行一連串埋伏行動，在其住所附近將他們拘捕。他們年齡介乎1416歲，涉嫌「刑事毀壞」，初步相信因一時貪玩而破壞有關宣傳海報，現已經或將會獲准保釋候查。

因聲浪問題恐嚇侯選人

另外，警方於昨日(18)下午5時半左右接獲報案，稱一名侯選人在天水圍天城路設立選舉街站宣傳期間，被一名本地男子刑事恐嚇。經翻看大量閉路電視片段，警方鎖定涉案人士的身份及逃走路線，並於同日晚上11點在區內迅速拘捕一名32歲本地男子，他報稱為售貨員，初步相信案件由被捕人與街站人士就聲浪問題而引起。被捕人現時仍被警方扣留調查。

