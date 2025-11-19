立法會選舉2025｜警拘6人 其中4男童貪玩撕海報 一男刑恐候選人

昨日(18日)下午約1時，警方接獲一名石峽尾邨保安報案，指一名女住戶在邨內大廈地下大堂流連並語無倫次，又突然情緒激動撕毀張貼於大堂的立法會選舉宣傳海報。 石峽尾邨 七旬婦 被捕 人員接報到場，經點算後，上址共有7張海報被人撕毀，包括一張立法會換屆選舉宣傳海報及6張候選人海報。經初步調查，人員於現場以「刑事毀壞」罪名拘捕該名涉案70歲姓陳本地女子，她目前因情緒不穩被送到明愛醫院就醫。

元朗4男童被捕 警方於上周六(15日)晚上亦接報，指有20多張懸掛於朗晴邨行人天橋，用作推廣立法會選舉的宣傳海報，被人惡意破壞。經翻查大量閉路電視及詳細分析後，警方鎖定4名涉案男童身份，並於前日(17日)至今日(19日)進行一連串埋伏行動，在其住所附近將他們拘捕。他們年齡介乎14至16歲，涉嫌「刑事毀壞」，初步相信因一時貪玩而破壞有關宣傳海報，現已經或將會獲准保釋候查。