立法會選舉2025｜議會低氣壓？　梁君彥：我可以講啲嘢令大家氣壓高

立法會選舉提名期本周五展開，不過最近有多名議員宣布不參選，議會氣氛似乎比較「低氣壓」。立法會主席梁君彥強調議會換人是正常生態，「我可以講啲嘢令大家氣壓高」。

梁君彥今日舉行年結記者會，他指「氣壓低，離愁別緒。有時會氣壓高，我最後（會議結束）可以講啲嘢，令大家氣壓高。」他總結今屆議會「志不求易、事不避難、建言有為、實幹有成。立法會做到配合不掣肘、監察不刁難」，任內審議125項政府法案，除了同性伴侶關係登記條例草案，其餘都獲通過，包括基本法23條立法、簡樸房條例、規管網約車條例等。他指議員「畢業攞住好成績表，相信大家都開心」。