立法會選舉2025｜議會低氣壓？　梁君彥：我可以講啲嘢令大家氣壓高

立法會選舉提名期本周五展開，不過最近有多名議員宣布不參選，議會氣氛似乎比較「低氣壓」。立法會主席梁君彥強調議會換人是正常生態，「我可以講啲嘢令大家氣壓高」。
梁君彥今日舉行年結記者會，他指「氣壓低，離愁別緒。有時會氣壓高，我最後（會議結束）可以講啲嘢，令大家氣壓高。」他總結今屆議會「志不求易、事不避難、建言有為、實幹有成。立法會做到配合不掣肘、監察不刁難」，任內審議125項政府法案，除了同性伴侶關係登記條例草案，其餘都獲通過，包括基本法23條立法、簡樸房條例、規管網約車條例等。他指議員「畢業攞住好成績表，相信大家都開心」。
現時已有20多名議員宣布不競逐連任，梁君彥指「其他地方嘅議會一變天，換一半人。係議會正常生態，唔需要大做文章，如果80人連任你又話其他嘢」。他指「下屆就算換4成，大部分都係舊人。新議員有心做嘢，就會好快上手。」被問到會否擔心新一屆議會的公眾認知度更低，梁君彥回應指「一套戲有90個主角，你做觀眾都認唔到咁多主角。我哋唔係做戲、娛樂界，係為香港做實事，唔使不停講我係主角。就算係其他地方嘅議員，市民都唔容易講出10個議員。」
梁君彥指議會暢所欲言
近日立法會接連取消惜別午宴和告別議案，梁君彥指在愛國者治港下有很多空間，議會是暢所欲言，「鍾意講乜都可以」，只是考慮議員意見後取消安排。梁君彥表示在任內無留下遺憾，他已盡力度過最艱難的時候，即使在人身安全受威脅時也無畏無懼。至於在12月舉行的換屆選舉，梁君彥認為無可能為投票率訂立硬指標，但呼籲選民盡公民責任投票。