立法會選舉2025｜選委會24名現任議員成功連任　姚柏良回應轉跑道：非常適合發揮 (持續更新)

立法會換屆選舉選委會界別投票結果公布後，各候選人在台上祝賀或合照。(林俊源攝)

立法會換屆投票昨日結束，地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬，超越上屆立法會選舉的30.20%地方選區總投票率，但投票人數就減少約3.3萬。選舉事務處在投票時段結束後隨即開始點票，有結果後陸續宣布各地方選區或界別的當選人。今屆選舉共有161名候選人，當中地方選區由51人競逐10個地方選區的20個議席，功能界別有60名候選人競逐28個功能界別的30個議席，選委會界別就由50名候選人競逐40個議席。

「票王」姚柏良回應轉跑道：非常適合發揮

【02:05更新】選委界「票王」姚柏良從旅遊界轉跑道參選，當時盛傳他此舉是要讓路予江旻憓，他今日被問轉跑道決定是否正確時，表示只要有心服務市民，在哪一個跑道和平台都能發揮，又說旅遊產業鏈非常闊，亦需要與各行各業加強合作推動整體經濟發展，因此新跑道也非常適合他發揮。「票后」陳凱欣就希望延續高效議政、論政，就職後會即時投入工作。

【01:24更新】選舉事務處公布地方選區最終投票率為31.90%，投票人數為131.7萬。

【01:00更新】選舉主任率先宣布選委會界別40名當選人結果，當中24名現屆立法會議員成功連任，包括從旅遊界轉跑道的姚柏良、吳傑莊、教聯會劉智鵬、民建聯陳永光、由漁農界轉跑道的民建聯何俊賢、自由黨李鎮強、新民黨何敬康及陳凱欣等，其餘16位新面孔包括香港律師會前會長蘇紹聰、全國青聯副主席、商界「第三代」莊家彬，以及全國人大前常委范徐麗泰的兒子、全國政協范駿華、警察隊員佐級協會前主席陳祖光等。當中，姚柏良和陳凱欣分別以1,397票及1,386票成為「票王」及「票后」。

落選的包括發展局前政治助理馮英倫、公屋聯會招國偉、前灣仔區議員伍婉婷，以及工聯會副會長馬光如、曾志文。

▼選委會界別公布選舉結果▼