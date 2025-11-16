熱門搜尋:
本地
2025-11-16 21:37:06

立法會選舉2025｜選委界選舉論壇一連3小時舉行　七成三選委到場參與

政府舉行立法會選委界候選人選舉論壇。(中通社)

由政府主辦的立法會選舉選委會界別選舉論壇今日上演，50名選委界候選人逐一介紹政綱，但不設辯論或提問環節。政制及內地事務局局長曾國衞稱，所有候選人出席顯示他們非常重視向選委介紹政綱的機會，又表示歡迎部分未能出席的選委派代表參與，當局亦為此作彈性安排。

提早離場者可經節目重溫

唯一的官方主辦選委界候選人選舉論壇，下午一連3小時在灣仔伊利沙伯體育館舉行，50名候選人分成5人一組，每人有約2分鐘時間闡述政綱，超過1,100名選委出席，佔總數七成三。曾國衞在論壇後稱，全數候選人出席顯示他們非常重視向選委介紹政綱的機會，對於候選人之間沒有互動，他解釋環節太多或時間太長，未必符合實際情況，認為現有安排已可讓參選人交代想法。

被問到論壇尾聲已有部分選委離場，部分出席人士亦非選委，曾國衞解釋，不少選委公務繁忙，是否能夠參與到最後須視乎他們工作安排，即使提早離場也可以透過節目重溫了解。他又指，部分選委未能親身參與而改由代表或助理出席聽取介紹，當局對此都歡迎，強調只要有機會讓候選人充分介紹政綱、讓選委充分了解，也可作彈性安排。

28個功能界別周一起一連14日舉行選舉論壇，每日兩場，備受注目的旅遊界會在周四下午舉行。

麥美娟：「雙料議員」最重要分配時間

另外，整場選舉161名候選人當中，有49人為現任區議員，倘他們勝選將成為「雙料議員」。曾經也是「雙料議員」的民政及青年事務局長麥美娟，在一個電視節目表示議員最重要是能夠分配好時間，重申在立法會和區議會都要確保盡責履職、不會因而有任何特別對待，「唯一辛苦啲嗰個就係議員自己喇，因為佢兩邊都要兼顧到。」她並強調，「雙料議員」並非一件新事物。

