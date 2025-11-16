立法會選舉2025｜選委界選舉論壇一連3小時舉行　七成三選委到場參與

由政府主辦的立法會選舉選委會界別選舉論壇今日上演，50名選委界候選人逐一介紹政綱，但不設辯論或提問環節。政制及內地事務局局長曾國衞稱，所有候選人出席顯示他們非常重視向選委介紹政綱的機會，又表示歡迎部分未能出席的選委派代表參與，當局亦為此作彈性安排。

提早離場者可經節目重溫

唯一的官方主辦選委界候選人選舉論壇，下午一連3小時在灣仔伊利沙伯體育館舉行，50名候選人分成5人一組，每人有約2分鐘時間闡述政綱，超過1,100名選委出席，佔總數七成三。曾國衞在論壇後稱，全數候選人出席顯示他們非常重視向選委介紹政綱的機會，對於候選人之間沒有互動，他解釋環節太多或時間太長，未必符合實際情況，認為現有安排已可讓參選人交代想法。