立法會選舉2025｜選委界40席有16名新面孔　姚柏良回應轉跑道：非常適合發揮

立法會換屆選舉昨日完成投票，佔40席的選委會界別由於採用電子點票，不消一小時便已完成點票，成為首個公布選舉結果的界別。獲得最多票的是從旅遊界轉戰的姚柏良，他以1,397票成為「票王」，同為現屆議員的陳凱欣就以1,386票成為「票后」。

新面孔包括朱立威陳宗彝范駿華 參選選委會界別的24名現屆立法會議員均成功連任，包括姚柏良、吳傑莊、教聯會劉智鵬、民建聯陳永光、民建聯陳恒鑌、由漁農界轉跑道的民建聯何俊賢、自由黨李鎮強、新民黨何敬康、陳凱欣、工聯會梁子穎和黃國等。

姚柏良：有心服務市民哪一跑道都能發揮 「票王」姚柏良從旅遊界轉跑道參選，當時盛傳他此舉是要讓路予江旻憓，他今日被問轉跑道決定是否正確時，表示只要有心服務市民，在哪一個跑道和平台都能發揮，又說旅遊產業鏈非常闊，亦需要與各行各業加強合作推動整體經濟發展，因此新跑道也非常適合他發揮，希望日後旅遊業能進一步聯動不同行業。 「票后」陳凱欣就希望延續高效議政、論政，就職後會即時投入工作，並稱當選議員的背景都不一樣，有來自旅遊界、中醫業界、商界和傳媒界，悖有很多具律師背景。

管浩鳴被問陳同佳案：先跟進大埔災民 連任的管浩鳴被問到未來如何處理台灣殺人案疑犯陳同佳一事時，表示要先跟進大埔宏福苑災民的情況，他會在新一屆議會跟進相關善後工作，如法規等方面。同樣成功連任的陳紹雄指，未來除拼經濟亦要「擸起衫袖」處理民生問題。首次參選便當選的港區全國人大代表、教聯會主席黃錦良表示，作為立法會新丁將不斷學習、向不同「前輩」學習，相信能很快適應。