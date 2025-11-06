立法會選舉2025｜選舉主任要求江旻憓闡述與旅遊業關係　江回應曾參與賽馬旅遊項目

立法會選舉12月7日舉行，巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓報名參選旅遊界。翻查其參選提名表格，選舉主任本周一曾向江旻憓發電郵，要求她闡述其經歷與旅遊業的關係。江旻憓回覆指曾參與馬會的賽馬旅遊項目，亦相信體育與旅遊可跨界融合。

江旻憓回覆選舉主任稱，政府早前推出《香港旅遊業發展藍圖》時強調發展賽馬旅遊，而她在任職馬會對外事務經理期間，參與「賽馬旅遊生態圈」項目，成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體，為香港旅遊業開拓新的發展方向。江旻憓亦指見證馬會與廣東省體育總會的戰略合作，向廣東省推介從化馬場作為區域樞紐的作用。她在馬會積極推動「賽事經濟+鄉村旅遊」模式，以及參與馬會與中旅集團簽署合作備忘錄，推動香港成為亞洲盛事之都。

