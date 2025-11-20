立法會選舉2025｜醫管局推必修「選舉教育」網課 員工10條選擇題需答對9題

課程分為兩部分，首部分為教材，內容包括認識立法會90席組成、10個地方選區劃分、醫管局員工或可於功能界別中投票、如何維護廉潔選舉。員工及後需回答10條選擇題，可無限次重做，最少答對9條方完成。選擇題問及立法會職能及議席分佈、候選人如何在醫院範圍內展開競選活動、荃灣屬於哪一個地方選區、應向哪個機關舉報涉嫌違反選舉舞弊行為。

選擇題亦問及如員工需要在選舉日需上班，醫管局的建議為何。選項包括不要上班；盡早與部門主管溝通，部門在不影響病人服務的前提下作出彈性安排；醫管局不會提供任何協助；請親朋好友幫忙投票。另一題問及如認為某候選人是合適的立法會議員，員工可以在選舉期間或選舉日當中作出哪個行為。選項包括工作期間要求病人投票給該候選人；書面授權該候選人於選舉廣告中標示「獲得醫管局支持」；於投票日親身到票站投票支持；呼籲支持另一候選人的同事不用投票。

醫管局回覆《am730》查詢表示全力支持立法會換屆選舉，會透過不同平台鼓勵員工和員工家屬在選舉日投票，亦會協助不同界別的候選人，在公平、公正的原則下接觸在公立醫院工作的選民，讓選民更了解不同候選人的政綱，在投票時作出最正確的選擇。

定時提醒同事適時完成

醫管局一向重視加強員工的公民意識，會定期為員工提供合適的必修網上培訓課程，協助同事掌握社會不同範疇的重要議題及相關知識，例如網絡安全、保障個人私隱、環保減廢等。醫管局推出選舉教育課程，旨在加強同事對立法會換屆選舉的認識，了解廉潔選舉的重要性，並在選舉日以投票履行公民責任。醫管局人力資源部會鼓勵及定時提醒同事，適時完成相關的必修網上培訓課程。醫管局呼籲所有選民，特別是醫護人踴躍投票，選出有能力、有抱負、有熱誠、做實事的第八屆立法會議員，共同推動香港發展，造福市民。