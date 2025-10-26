立法會選舉2025｜陳國基盼投票氣氛「愈熱烈愈好」　愛國者候選人都有不同立場

新一屆立法會選舉12月7日投票，政務司司長陳國基出席選舉宣傳活動後，未有正面回應預計投票率多少、會否超越前年區議會選舉的27.59%，僅表示希望選舉愈熱烈愈好，又指即使候選人同為愛國者，各人都有不同的立場，呼籲市民投票選擇認為與其個人利益最相關、最能代表自己的立法會議員。

期望企業設便利員工投票安排

政府即日起會在各區舉辦「選舉進社區」展覽，以帶動選舉氣氛。在選舉提名期首兩日，選舉事務處已接獲31份提名表格，外界預料今次選舉氣氛將較激烈。陳國基表示，每次投票都與市民有關，例如政策如何推出、如何改變等，相信每一名市民不論屬於哪個界別，都希望議員多關注自己界別的事。

陳國基在「選舉進社區」活動致辭時表示，過去4年由愛國者組成的立法會，擺脫了過往譁眾取寵、「拖後腿」和對抗式政治文化，政府可更專注制定政策、盡快落實更多惠民措施，亦毋須再擔心立法程序被「拉布」等惡意拖延。他指，現屆立法會共審議通過約130條法案，比對上一屆會期同期超出六成。他並期望，社會各機構、組織、團體和企業等，可為員工提供投票便利安排。

此外，陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞、民政及青年事務局局長麥美娟在場參觀展覽，期間3人到自拍亭拍照，亦試玩名為「掃走貪腐」的保齡球遊戲。陳國基體驗期間，與職員大讚「遊戲設計得好」，能透過互動增加市民對選舉的認識。

▼官員參觀「選舉進社區」展覽及試玩遊戲▼