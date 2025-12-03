立法會選舉2025｜首恢復選舉論壇　民建聯陳勇：有啲人唔想我哋好，亂中搞事

立法會選舉論壇今日恢復，聚焦討論災後重建工作。首場上演的是人大政協界，民建聯候選人陳勇指：「要特別留意有啲人唔想我哋好，亂中搞事」，報稱獨立的候選人黎達成則建議成立災後重建委員會，監督基金，確保運用得宜。
取消原有打氣環節
論壇開始時，主持人請大家起立，為大埔宏福苑死者默哀1分鐘，論壇並取消原有的打氣環節。在三條必答題中，有兩條問題有關救災支援、災後重建。爭取連任的候選人陳勇指，所屬的界別被形容為「國家隊」，在今次大火發揮對外的整合能力，多個愛國團體捐款，形容是「人未到，錢已經打入香港政府戶口」。
陳勇關注災後出現海外勾結勢力，有抹黑報道，指災民入住酒店需付8,000元，又指政府籌款戶口是假的，「係某個團體」。他指「呢種人違反法例，等唔切警察捉佢，最重要澄清」。他續指未來立法會需要修訂建築物條例及消防條例，令到災難不再發生。他表示現時最需要化悲痛為力量，拼經濟、謀發展，呼籲選民踴躍投票，選出屬意的議員，令香港未來做得更好，令下一代不再受到同類事故影響。
黎達成：青年義工展現獅子山精神
至於另一名候選人黎達成發言首先向中央政府、消防及救護人員致謝。他指在過程中親身接觸災民，了解他們所需，他亦留意到很多青年義工在廣福邨平台為災民送上物資，展現獅子山精神，他相信青年可以為社會帶來改變。
黎達成指：「今次唔係一場火災咁簡單，係對制度嘅警惕，要從根本改革」。他支持政府成立的獨立委員會，他促請政府全面檢視相關法例，並引入科技，例如智慧消防系統。他亦建議成立災後重建委員會，監督政府運用大埔宏福苑援助基金。