立法會選舉2025｜首恢復選舉論壇　民建聯陳勇：有啲人唔想我哋好，亂中搞事

立法會選舉論壇今日恢復，聚焦討論災後重建工作。首場上演的是人大政協界，民建聯候選人陳勇指：「要特別留意有啲人唔想我哋好，亂中搞事」，報稱獨立的候選人黎達成則建議成立災後重建委員會，監督基金，確保運用得宜。

取消原有打氣環節

論壇開始時，主持人請大家起立，為大埔宏福苑死者默哀1分鐘，論壇並取消原有的打氣環節。在三條必答題中，有兩條問題有關救災支援、災後重建。爭取連任的候選人陳勇指，所屬的界別被形容為「國家隊」，在今次大火發揮對外的整合能力，多個愛國團體捐款，形容是「人未到，錢已經打入香港政府戶口」。