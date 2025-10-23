立法會選舉2025｜馬會容許值班員工投票提供交通津貼 不評論個別同事會否參選

馬會表示非常重視立法會換屆選舉，積極配合宣傳工作，將會透過馬會在十八區超過100個直接營運的處所及設施，包括馬會辦公大樓、馬場會員會會所、場外投注站、公眾騎術學校、大館等，全方位向會員、顧客、超過2萬名員工，宣傳立法會選舉訊息。 選舉日是沙田馬場賽馬日 馬會內地事務部主管陳岳鵬出席立法會換屆選舉啟動禮後表示，12月7日立法會選舉日也剛好是沙田馬場賽馬日，馬會作為最大僱主之一，積極鼓勵員工投票，參考特區政府安排，容許值班人在辦公時間投票，馬會會提供交通津貼。當日投票日，馬場會展示政府宣傳品，大屏幕會播放選舉廣告，提醒馬迷除了欣賞賽事，也積極投票。

陳岳鵬又說，馬會主要工作是鼓勵同事、顧客及會員投票，至於個別同事如有意參選，馬會不會參與，現階段亦不會評論。

出席啟動禮的香港中華總商會會長、全國政協常委蔡冠深透露，中總將派出兩人競逐立法會選舉商界（二）界別，形容是年輕、有能力、有心有力的人，稍後會公布人選。他表示，今次選舉非常重要，期望工商界積極參與及投票。他所屬界別是公司代表投票，他亦以身作則，原本投票日身在外地，也改機票提早回港投票。他會推動有投票權商界代表調整時間，12月7日返港投票。