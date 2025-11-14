立法會選舉2025｜駐港國安公署：支持嚴打破壞選舉行為 犯我安全必遭回擊

駐港國安公署表示，針對近期香港內外有一些人對立法會選舉作出各種攻擊抹黑、造謠詆毀，煽動不投票、投「白票」，甚至故意損毀選舉宣傳品，發言人表示，堅決支持特區政府依法打擊任何干擾破壞立法會選舉的行為和活動，有力維護、鞏固特區來之不易的良好局面。

發言人指出，立法會選舉工作啟動以來，特區政府全力推進選舉組織動員，社會社各界踴躍參與，廣大市民熱切期盼在公平公正、安全有序的選舉中實現選賢與能，不斷鞏固發展符合香港實際高質量民主。一些反中亂港勢力，以各種方式干擾破壞選舉，圖謀削弱新選制認受性，阻礙香港特區政權建設和民主發展進程，危害特區良政善治和國家安全，充分暴露其見不得香港好、破壞「一國兩制」的邪惡本性。