立法會選舉2025｜體演文出界兩候選人談香港如何發展優質民主

今日(24日)舉辦兩場功能界別選舉論壇，分別是體育、演藝、文化及出版界及金融服務界於早上，以及下午舉行。 霍啟剛：「協同、創新、超越」 在體育、演藝、文化及出版界，候選人有爭取連任的霍啟剛，和香港文學館館長羅光萍。霍啟剛在開場發言介紹政綱時指，本次參選競選口號是「協同、創新、超越」，當中「協同」是打破界線局限，以發展大灣區，以及國際舞台為目標，向世界證明香港的實力，同時聯合旅遊、金融、地產等產業，共同建設中外文化藝術交流中心；「創新」關鍵在於思維創新，並跳出固有的框架，並樂見特首李家超接納建議，放寬康文署管理辦法。霍啟剛表示，未來要在條款與政策上給予足夠空間，幫助業界實現升級轉型與產業化。至於「超越」，霍啟剛表示，則代表對政府、業界及自身提出更高要求，唯有不斷提升能力，才能為業界爭取更多資源與政策支持。 羅光萍：打造文化名人主題的觀光路線 另一候選人羅光萍在開場發言介紹政綱時指，政綱包含十件實事，例如推動更多世界級明星來港居住、聯合旅行社打造以金庸、李小龍等文化名人為主題的觀光路線，以促進文化旅遊。她表示，將成為業界與政府間的溝通橋樑，確保業界聲音被聽見。

兩人被問及對香港發展優質民主的建議 其中一條必答題被問及對香港發展優質民主的建議。霍啟剛回覆指，要先看歷史，反問「大家記唔記得回歸之前，我哋係咪有民主呢？」他指看歷史，港英政府是抗拒香港走民主之路，「港督大家有冇得揀吖，我就冇得㨂啦。」他表示，「如果我冇記錯，應該係97年(1979年)，(港督)麥理浩去北京拜訪、去見鄧小平嗰時，就知道中國真係非常之決定要收返香港嘅主權，當時就馬上開始加快政制改革，我自己叫『忽然民主』。」霍啟剛強調，發展優質民主，需要合法，符合一國兩制方針，愛國者治港、香港需要的步伐，循序漸進的去做，不是盲目追隨。 對香港發展優質民主，羅光萍回覆指，回想起四年前自己在傳媒機構的一篇稿，內容是全國人大表決通過完善選舉制度，「四年後嘅今日，我可以同啟剛先生企係呢度，回答呢個全港性嘅議題，本身就係優質民主嘅體現」。她補充，優質民主是制度設計，不代表以選舉方式決定民主與否，是不互相抹黑、攻擊，並以香港整體利益著想。



在抽籤問答環節，霍啟剛被問及，面對全球電影市場投資下滑，香港如何拓展更大市場。霍啟剛建議，政府可以提供更多誘因，資助國際團隊來港拍攝，不單只是錢，很多不同做法，如來港拍攝會提供資助，如來宣揚本地文化就「加錢、加政策」，又指香港有很多美景可以用於拍攝。 羅光萍就被問及如何推動出版界數碼轉型，羅光萍指，紙本與數碼科技出版並不矛盾，很多人說出版業是夕陽產業，覺得是危中有機。她表示，數碼科技領域可以為傳統出版注入新血，不需感到緊張及恐懼。她建議，政府可以推動電子閲讀，與業界加強聯繫及互動，聽取業界聲音。

金融服務界兩名候選人皆提及「Labubu」 金融服務界功能界別選舉論壇今日下午舉行，兩名候選人分別是爭取連任的李惟宏，以及香港中資基金業協會會長連少冬，分別闡述個人政綱並進行問答。兩人在必答題中，被問及應該如何推動本港創意產業，並提升文化軟實力，二人皆提及「Labubu」。 李惟宏：推動數碼轉型可降成本 獨立候選人李惟宏表示，若當選，將繼續推動改革，關注中小企的生存空間，推動監管機構合理監管，持續激活證券市場，同時優化各項互聯互通機制。被問金融服務界如何推動數碼轉型，李惟宏認為可以降低成本提高效率。 連少冬：推動基金綜合平台 另一名候選人連少冬表示，政綱有三大方面，包括做大市場，吸引更多企業來港上市，與內地保持聯繫及合作；幫助中小企業降低成本，爭取更多資源；增強香港的金融基建。被問及如成功當選，如何支持基金業進一步發展，連少冬表示，越來越多資金流入香港的基金業界，會推動基金綜合平台，去協助業界更容易取得基金的相關產品。

