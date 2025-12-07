立法會選舉2025｜黃碧嬌有否拉票？　陳克勤：她按自己方法進行

在新界東北爭取連任的民建聯主席陳克勤早上在多個地點擺街站拉票，對於大埔區黨友黃碧嬌在大埔宏福苑火災後捲入法團爭議，被問及「黃碧嬌效應」會否拖累選情，陳克勤形容民建聯面對網上抹黑及謠傳，各區選情告急，呼籲支持者盡快投票。被問到黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指黃的選舉工作「按自己方法繼續進行」，未有停止，又重申任何人如違法，必須受懲罰，民建聯絕不孤息。

強調民建聯於災後第一時間站在前線 陳克勤上午到街站拉票，他認為今屆投票氣氛熱鬧，聽到不少選民認為票站提早開放是好事，他亦觀察到投票率較以往稍高，相信市民會持續積極參與。陳克勤稱若當選，首要工作是協助災民，推動法律改革堵塞制度漏洞，表明同意政府提出立法禁止地盤全面吸煙，以及檢視招標制度。他表示，民建聯已在大埔找到一塊已平整的土地，認為適合用作重建，但最終需與政府商討並聆聽災民意願。

網上抹黑毫無事實根據 被問火災是否有人要問責，他指特首已作出交代，完成調查後必須嚴格處理失職官員，相信獨立委員會公正處理，調查結果必公開透明。 曾任宏福苑舊業主立案法團法團事務顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌，於火災後捲入爭議，被問及「黃碧嬌效應」會否拖累選情，陳克勤形容民建聯面對網上抹黑及謠傳，各區選情告急，呼籲支持者盡快投票，他強調，民建聯成員在火災當日「第一個企前線」，手持大聲公叫居民逃生，火災後選舉活動即時暫停，到不同庇護中心支援災民，目前已接觸逾1000戶災民，斥網上抹黑毫無事實根據。被問到黃碧嬌近日有否協助拉票，陳克勤指黃的選舉工作未有停止，「按自己方法繼續進行」，又重申任何人如違法或未依規章制度行事，必須受懲罰，民建聯絕不孤息。就黃早前發出的個人聲明，陳克勤指，聲明由她本人發出，相信她會按照聲明內容進行相關工作。

新界東北其他候選人包括李梓敬（新民黨、公民力量）、黃頴灝、古偉冰（工聯會）、鄧肇峰（經民聯）。