本地
2025-11-06 17:00:00

立法會選舉2025｜161人報名　競逐90個議席

分享：
立法會選舉將於12月7日舉行

立法會選舉將於12月7日舉行，有161名候選人報名競逐90個席位，以下是參選名單。

地區直選

港島東

  • 植潔玲(民建聯)
  • 李清霞(民建聯)
  • 阮建中(自由黨)
  • 吳秋北(工聯會)
  • 郭浩景(新民黨)

港島西

  • 陳學鋒(民建聯)
  • 楊哲安(自由黨)
  • 郭偉强(工聯會)
  • 陳家珮(新民黨)
  • 黃秋萍

九龍東

  • 顏汶羽(民建聯)
  • 張培剛(民建聯)
  • 鄧家彪(工聯會)
  • 梁思韻
  • 陳進雄

九龍中

  • 李慧琼(民建聯)
  • 丘燿誠(工聯會)
  • 楊永杰
  • 楊諾軒
  • 李超宇(經民聯)
  • 譚莉儀

九龍西

  • 鄭泳舜(民建聯)
  • 梁文廣(西九新動力)
  • 龐朝輝(經民聯)
  • 關煒曦
  • 劉愛詩

新界西南

  • 郭芙蓉(民建聯)
  • 盧婉婷(民建聯)
  • 陳穎欣(工聯會)
  • 張文嘉(新民黨)
  • 莫綺琪(經民聯)

新界西北

  • 周浩鼎(民建聯)
  • 陸頌雄(工聯會)
  • 莊豪鋒(實政圓桌)
  • 甘文鋒(新民黨)
  • 梁明堅

新界東南

  • 葉傲冬(民建聯)
  • 李貞儀(工聯會)
  • 方國珊(專業動力)
  • 張美雄
  • 陳志豪(新民黨)

新界東北

  • 陳克勤(民建聯)
  • 古偉冰(工聯會)
  • 李梓敬(新民黨)
  • 鄧肇峰(經民聯)
  • 黃頴灝

新界北

  • 姚銘(民建聯)
  • 曾勁聰(工聯會)
  • 廖子聰(新民黨)
  • 沈豪傑
  • 譚鎮國(新社聯)

選舉委員會界別

  • 林琳(民建聯)
  • 葛珮帆(民建聯)
  • 陳永光(民建聯)
  • 何俊賢(民建聯)
  • 陳仲尼(民建聯)
  • 陳恒鑌(民建聯)
  • 朱立威(民建聯)
  • 洪錦炫(民建聯)
  • 李鎮強(自由黨)
  • 黃國(工聯會)
  • 梁子穎(工聯會)
  • 曾志文(工聯會)
  • 馬光如(工聯會)
  • 管浩鳴
  • 吳傑莊
  • 林振昇(勞聯)
  • 何君堯
  • 何敬康(新民黨)
  • 梁美芬(經民聯)
  • 鄧銘心(經民聯、西九新動力)
  • 柯家洋
  • 郭志華
  • 陳凱欣
  • 陳曼琪
  • 簡慧敏
  • 鄧咏駿
  • 李浩然
  • 莊家彬
  • 黃錦良(教聯會)
  • 劉智鵬(教聯會)
  • 馮英倫
  • 蘇紹聰
  • 黃錦輝
  • 林筱魯
  • 招國偉
  • 伍煥杰
  • 伍婉婷
  • 陳紹雄
  • 范駿華
  • 范凱傑
  • 陳宗彝
  • 陳少波
  • 李家駒
  • 樓家強
  • 文頴怡
  • 姚柏良
  • 陳祖光
  • 吳英鵬
  • 劉振江
  • 魏明德
adblk5

功能界別

勞工界

  • 李廣宇(工聯會)
  • 林偉江(工聯會)
  • 蘇栢燦(工聯會)
  • 周小松(勞聯)
  • 譚金蓮

批發及零售界

  • 邵家輝(自由黨)
  • 謝邱安儀

飲食界

  • 梁進(自由黨)
  • 江志恒

會計界

  • 黃俊碩(民建聯)
  • 吳錦華

人大政協界

  • 陳勇(民建聯)
  • 黎達成

商界（第一）

  • 林偉全(經民聯)
  • 李家聰

商界（第二）

  • 姚祖輝
  • 王紹基

商界（第三）

  • 張琪騰(民建聯)
  • 嚴剛

社福界

  • 朱麗玲(民建聯)
  • 陳文宜
  • 方富輝

漁農界

  • 陳博智(民建聯)
  • 楊上進

科技創新界

  • 邱達根
  • 麥騫譽

金融界

  • 陳振英
  • 葉子建

金融服務界

  • 李惟宏
  • 連少冬

法律界

  • 李穎彰
  • 陳曉峰(自由黨)

鄉議局

  • 劉業強(經民聯)
  • 劉啟康

工業界(第一) 

  • 許文俊(經民聯)
  • 黃永威(經民聯)

工業界（第二）

  • 吳永嘉(經民聯)
  • 王偉樑

紡織及製衣界

  • 陳祖恒(經民聯)
  • 蕭勁樺

工程界

  • 卜國明(經民聯)
  • 霍偉棟

地產及建造界

  • 趙式浩(經民聯)
  • 黃浩明

體育、演藝、文化及出版界

  • 霍啟剛
  • 羅光萍

教育界

  • 鄧飛
  • 張澤松

醫療衞生界

  • 林哲玄
  • 梁禮賢

航運交通界

  • 林銘鋒
  • 馮佳培

旅遊界

  • 馬軼超
  • 江旻憓

進出口界

  • 李淑媛
  • 鍾奇峰

保險界

  • 陳沛良
  • 林溢東

建築、 測量、都市規劃及園境界

  • 林家輝
  • 劉文君
