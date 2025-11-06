立法會選舉2025｜161人報名　競逐90個議席

立法會選舉將於12月7日舉行，有161名候選人報名競逐90個席位，以下是參選名單。
地區直選
港島東
- 植潔玲(民建聯)
- 李清霞(民建聯)
- 阮建中(自由黨)
- 吳秋北(工聯會)
- 郭浩景(新民黨)
港島西
- 陳學鋒(民建聯)
- 楊哲安(自由黨)
- 郭偉强(工聯會)
- 陳家珮(新民黨)
- 黃秋萍
九龍東
- 顏汶羽(民建聯)
- 張培剛(民建聯)
- 鄧家彪(工聯會)
- 梁思韻
- 陳進雄
九龍中
- 李慧琼(民建聯)
- 丘燿誠(工聯會)
- 楊永杰
- 楊諾軒
- 李超宇(經民聯)
- 譚莉儀
九龍西
- 鄭泳舜(民建聯)
- 梁文廣(西九新動力)
- 龐朝輝(經民聯)
- 關煒曦
- 劉愛詩
新界西南
- 郭芙蓉(民建聯)
- 盧婉婷(民建聯)
- 陳穎欣(工聯會)
- 張文嘉(新民黨)
- 莫綺琪(經民聯)
新界西北
- 周浩鼎(民建聯)
- 陸頌雄(工聯會)
- 莊豪鋒(實政圓桌)
- 甘文鋒(新民黨)
- 梁明堅
新界東南
- 葉傲冬(民建聯)
- 李貞儀(工聯會)
- 方國珊(專業動力)
- 張美雄
- 陳志豪(新民黨)
新界東北
- 陳克勤(民建聯)
- 古偉冰(工聯會)
- 李梓敬(新民黨)
- 鄧肇峰(經民聯)
- 黃頴灝
新界北
- 姚銘(民建聯)
- 曾勁聰(工聯會)
- 廖子聰(新民黨)
- 沈豪傑
- 譚鎮國(新社聯)
選舉委員會界別
- 林琳(民建聯)
- 葛珮帆(民建聯)
- 陳永光(民建聯)
- 何俊賢(民建聯)
- 陳仲尼(民建聯)
- 陳恒鑌(民建聯)
- 朱立威(民建聯)
- 洪錦炫(民建聯)
- 李鎮強(自由黨)
- 黃國(工聯會)
- 梁子穎(工聯會)
- 曾志文(工聯會)
- 馬光如(工聯會)
- 管浩鳴
- 吳傑莊
- 林振昇(勞聯)
- 何君堯
- 何敬康(新民黨)
- 梁美芬(經民聯)
- 鄧銘心(經民聯、西九新動力)
- 柯家洋
- 郭志華
- 陳凱欣
- 陳曼琪
- 簡慧敏
- 鄧咏駿
- 李浩然
- 莊家彬
- 黃錦良(教聯會)
- 劉智鵬(教聯會)
- 馮英倫
- 蘇紹聰
- 黃錦輝
- 林筱魯
- 招國偉
- 伍煥杰
- 伍婉婷
- 陳紹雄
- 范駿華
- 范凱傑
- 陳宗彝
- 陳少波
- 李家駒
- 樓家強
- 文頴怡
- 姚柏良
- 陳祖光
- 吳英鵬
- 劉振江
- 魏明德
功能界別
勞工界
- 李廣宇(工聯會)
- 林偉江(工聯會)
- 蘇栢燦(工聯會)
- 周小松(勞聯)
- 譚金蓮
批發及零售界
- 邵家輝(自由黨)
- 謝邱安儀
飲食界
- 梁進(自由黨)
- 江志恒
會計界
- 黃俊碩(民建聯)
- 吳錦華
人大政協界
- 陳勇(民建聯)
- 黎達成
商界（第一）
- 林偉全(經民聯)
- 李家聰
商界（第二）
- 姚祖輝
- 王紹基
商界（第三）
- 張琪騰(民建聯)
- 嚴剛
社福界
- 朱麗玲(民建聯)
- 陳文宜
- 方富輝
漁農界
- 陳博智(民建聯)
- 楊上進
科技創新界
- 邱達根
- 麥騫譽
金融界
- 陳振英
- 葉子建
金融服務界
- 李惟宏
- 連少冬
法律界
- 李穎彰
- 陳曉峰(自由黨)
鄉議局
- 劉業強(經民聯)
- 劉啟康
工業界(第一)
- 許文俊(經民聯)
- 黃永威(經民聯)
工業界（第二）
- 吳永嘉(經民聯)
- 王偉樑
紡織及製衣界
- 陳祖恒(經民聯)
- 蕭勁樺
工程界
- 卜國明(經民聯)
- 霍偉棟
地產及建造界
- 趙式浩(經民聯)
- 黃浩明
體育、演藝、文化及出版界
- 霍啟剛
- 羅光萍
教育界
- 鄧飛
- 張澤松
醫療衞生界
- 林哲玄
- 梁禮賢
航運交通界
- 林銘鋒
- 馮佳培
旅遊界
- 馬軼超
- 江旻憓
進出口界
- 李淑媛
- 鍾奇峰
保險界
- 陳沛良
- 林溢東
建築、 測量、都市規劃及園境界
- 林家輝
- 劉文君