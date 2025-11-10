立法會選舉2025︱3男涉刑毁選舉宣傳品被捕　包括旗幟海報及易拉架

警方前日(8日)晚上接獲市民報案 ，指發現多張沿掛於柴灣新翠商場附近的行人天橋上，推廣立法會選舉宣傳海報遭到人為破壞。初步調查發現在附近天橋懸掛共有136張由政制及內地事務局懸掛的宣傳海報遭到毁壞。經過翻查大量的閉路電視片段後，警方鎖定一名24歲男子，於當日凌晨時分在上址扯爛推廣選舉海報。人員隨即到其居所將他拘捕，他現正被扣留調查。

警方分別於11月8日及9日接報，指在柴灣、深水埗及坑口有立法會選舉宣傳品被破壞。經調查後，警方今日(10日)拘捕3名本地男子，分別涉嫌干犯上述3宗「刑事毀壞」案件。

坑口 4 幅易拉架被毁

另外，警方昨日(9日) 早上接獲一名立法會選舉候選人的助理報案，報稱4幅擺放在坑口文曲里行人路上的立法會換屆選舉推廣易拉架，被人蓄意撕爛破壞。經過翻查附近大量閉路電視片段，警方鎖定犯案一名80歲姓林男子，並於同日晚上在將軍澳區將他拘捕，他現正保釋侯查。

深水埗旗幟被拉扯毁壞

警方昨日傍晚再接獲一名議員辦事處義工報案，指一支懸掛在近深水埗地鐵站出口行人路圍欄上的選舉推廣旗幟被人損毁。一名男子涉嫌不滿選舉推廣旗幟的擺放位置，與在場派發宣傳單張的義工發生爭吵，爭吵期間該名男子突然情緒激動，大叫大嚷，又用手拉扯旗幟，並將其掉到地上引致損毁，其後逃離現場。