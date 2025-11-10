立法會選舉2025｜39場選舉論壇一連3周舉辦　兩年宵及車公誕市場攤位競投讓路 (附舉行及直播詳情)

立法會換屆選舉下月7日舉行，全數161名候選人已通過候選人資格審查委員會的審查，政府將舉辦39場「愛國者同心治港」選舉論壇，邀請各選區和界別的候選人，以及巿民和選民出席。當局公布各個選區或界別的論壇詳情，顯示39場選舉論壇會在明日(11日)開始，連續舉辦至本月30日，當中地方選區論壇長1.5小時、選委會界別長3小時，功能界別除勞工界1.5小時外，其餘均長1小時。

明日起一連5日會先舉行10場地方選區論壇，每日兩場，然後下周日(16日)會在灣仔伊利沙伯體育館舉行有60名候選人的選委會界別論壇。餘下的28個功能界別論壇，下周一起連續14日在荔枝角荔枝角政府合署禮堂舉行，同樣是每日兩場。論壇將於港台電視31、香港電台第一台、 港台網站 和 政制及內地事務局facebook專頁 直播。

政府發言人指，政府希望透過選舉論壇，讓每名候選人均有公開和平等的機會，向市民及選民闡述其政綱和議政理念，並鼓勵選民多關注論壇上各候選人的表現，以加深對其了解。特區政府又呼籲各候選人「須秉持優質的選舉文化，打造符合實際、公平有序和政治包容的優質民主」，通過比專長、比政綱、比理念、比承擔、比貢獻等方式，爭取選民支持。

食環署宣布，原定下周在荔枝角政府合署2樓禮堂舉行的葵涌運動場、沙田源禾遊樂場農曆年宵市場及車公誕市場攤位公開競投，將改往尖沙咀香港科學館1樓演講廳舉行，開始時間亦會押後一小時至上午10時。署方呼籲有興趣競投的人士，留意競投場地更改的安排，其他年宵市場的競投安排則維持不變。