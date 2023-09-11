立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億

立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」綠色交通運輸系統，並安排遊船記者會到觀塘避風塘，實地講解「九東雲巴」走線和興建跨灣大橋的必要性和可行性。九龍中立法會議員楊永杰介紹「九東雲巴」走線從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至油塘港鐵站，全程約7公里，設置8個車站，包括車站廣場站、體育園站、都會公園站、跑道站，郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站、油塘站，耗時約19分鐘，可為市民出行提供額外選擇。

楊永杰指出，「九東雲巴」綠色交通運輸系統無需額外建設供電系統，而架空橋樑亦和行車軌道合二為一，系統簡單、佔地少、造價低、工期快，最大運力可達每小時8千至1.2萬人，適合填補啟德及茶果嶺海濱帶的中小運量交通運輸方式的空白，同時支撐遊輪碼頭旅遊業發展。