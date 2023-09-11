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2023-09-11 16:49:01

立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億

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立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝)

立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝)

立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」綠色交通運輸系統，並安排遊船記者會到觀塘避風塘，實地講解「九東雲巴」走線和興建跨灣大橋的必要性和可行性。九龍中立法會議員楊永杰介紹「九東雲巴」走線從啟德車站廣場起步，沿沐泰街和承豐道延伸至啟德跑道區盡頭，之後橫跨觀塘避風塘至茶果嶺海濱長廊，再沿茶果嶺道至油塘港鐵站，全程約7公里，設置8個車站，包括車站廣場站、體育園站、都會公園站、跑道站，郵輪碼頭站、麗港城站、茶果嶺站、油塘站，耗時約19分鐘，可為市民出行提供額外選擇。

楊永杰指出，「九東雲巴」綠色交通運輸系統無需額外建設供電系統，而架空橋樑亦和行車軌道合二為一，系統簡單、佔地少、造價低、工期快，最大運力可達每小時8千至1.2萬人，適合填補啟德及茶果嶺海濱帶的中小運量交通運輸方式的空白，同時支撐遊輪碼頭旅遊業發展。

九東雲巴路線圖(A4聯盟提供圖片) 雲巴跨海橋效果圖(A4聯盟提供圖片) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝) 立法會「A4聯盟」倡議興建「九東雲巴」跨海橋　初步估算造價70億(陳奕釗攝)

初步估算造價約70億元

立法會議員、鐵路工程師張欣宇指出，初步估算「九東雲巴」整體造價約70億元，當中「雲巴」軌道及相關配套工程約50億元（每公里約7億元），而連接啟德跑道區和麗港城的約700米跨灣大橋造價則約20億元，成本較興建重型鐵路低。香港新方向副研究主管李煒林表示，觀塘、茶果嶺及油塘未來皆有房屋發展規劃，茶果嶺村正清拆建屋，預料可提供合共4,500個單位。而油塘灣將轉型至住宅區，預計可提供數萬伙單位，加上未來啟德體育園、簡約公屋等落成，啟德一帶的交通需求預計出現幾何級增長，興建「九東雲巴」可幫助當區居民解決交通出行問題。

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