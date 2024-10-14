立法會AI謄錄會議系統「智識聽」升級增4功能　實時語音轉文字 憑聲辨認發言者顯示名稱

立法會秘書處與內地AI龍頭企業科大訊飛合作，於去年9月引入智慧謄錄系統「智識聽」，令立法會及委員會會議的逐字紀錄工作走向智能化。梁君彥於今年9月到了科大訊飛的大本營合肥，了解到人工智能領域的最新發展及所面對的挑戰，同時探討立法會如何進一步應用科大訊飛在語音轉寫、翻譯、實時字幕的優勢，強化立法會的謄錄系統。
他指，秘書處不斷提供有用資料予科大訊飛，包括立法會成立以來，共約2億5000萬個中英文字，以及提供予大約100小時的會議錄音及80萬字會議謄本，以訓練其翻譯引擎，令其「功力大增，智慧升呢」。
升級版「智識聽」第二期項目上線試用
秘書處今早向立法會行政管理委員會匯報了「智識聽」的最新發展，並獲得行管會支持升級版「智識聽」第二期項目上線試用，當中可逐字記錄會議過程，更新增了以下四大功能，令秘書處的謄錄服務提速、提效、提量、提質，包括實時速錄 即時修改，開會時的發言會即時由語音轉為文字(廣東話文本)，但由於系統始終是以普通話為開發基礎，為免有重大的誤差，秘書處同事亦會隨即作初步修改。憑聲認人，系統的「聽覺」變得更靈敏，只要預先在系統登記，就能憑聲辨認發言者，並即時顯示發言者名稱，無需人手輸入，省時快捷，提升謄錄效率。此外，系統亦能進行智能粵普翻譯及智能中英雙向翻譯。
梁君彥︰秘書處省下時間做好把關角色
梁君彥指，秘書處的同事可利用省下來的時間及空間作更深入的工作，做好把關的角色；當所有會議的文字檔收集後，秘書處再細心審核、校對及修正，確保內容精確無誤，最後這個「精細版」會議紀錄才可發給議員確認。在全面發展及優化「智識聽」各項功能的過程中，秘書處需不斷選材及輸入有用資料，亦需要與科大訊飛作出多次磋商及嘗試，務求「智識聽」更能配合議會的運作需要，使所生成的文本達標。