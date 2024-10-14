立法會AI謄錄會議系統「智識聽」升級增4功能　實時語音轉文字 憑聲辨認發言者顯示名稱

立法會秘書處與內地AI龍頭企業科大訊飛合作，於去年9月引入智慧謄錄系統「智識聽」，令立法會及委員會會議的逐字紀錄工作走向智能化。梁君彥於今年9月到了科大訊飛的大本營合肥，了解到人工智能領域的最新發展及所面對的挑戰，同時探討立法會如何進一步應用科大訊飛在語音轉寫、翻譯、實時字幕的優勢，強化立法會的謄錄系統。

他指，秘書處不斷提供有用資料予科大訊飛，包括立法會成立以來，共約2億5000萬個中英文字，以及提供予大約100小時的會議錄音及80萬字會議謄本，以訓練其翻譯引擎，令其「功力大增，智慧升呢」。