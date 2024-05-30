站員5代制服 見證時代變遷 港鐵︰目前制服凸顯團隊專業

港鐵陪伴市民45載，除列車設計的蛻變外，車站職員的制服也有翻天覆地變化，5代制服見證時代變遷，亦緊貼時代步。如過去女職員須穿著西裙再配上帽子作主調，現時制服近似恤衫西褲，配上腰包可攜帶日常用具，富時尚感之餘亦具功能性。港鐵5代制服均在「站見」鐵路展內展出，市民除在車廂內打卡，不妨可一同回味鐵路職員制服的變化。
圖︰林靄怡
制服的進程在兩鐵合併出現轉捩點，港鐵公司總經理——市務及客戶體驗梁靜雯昨介紹，觀塘綫於上世紀七十年代通車，當時只有9個站，市民對地下鐵路感陌生。公司便參考全球各地站員制服，設計出相似的鐵路員制服，西褲、西裙以藍色作主調，再配上帽子，並設有藍色西裝外套，建立起專業兼具紀律的形象，顯示服務效率高和重視安全；肩上配有肩章展示職級，如以「三柴」代表當值站長。
通車約10年後，公司籌劃制服革新，成立跨部門的車務部員工制服工作委員會，為同事設計新制服。梁靜雯表示，過程中諮詢員工意見，作相應改良，如為第二代制服另配灰色外套，讓同事可因應天氣及工作需要，穿上不同的外套，如在室外工作不用只選擇穿西裝外套。至於第三代，則在過往的基礎上，改用藍綠色的外套、西褲或西裙，並在舉辦《心的服務》企劃時，一度出現「變奏版」，換上以各條鐵路綫顏色組合而成的彩色領帶，為乘客帶來驚喜。
兩鐵合併制服耳目一新
兩鐵於2007年合併後，港鐵列車服務迎來大轉變，制服亦為讓乘客感到耳目一新，邀請著名時裝設計師鄧達智操刀，使得站員制服大革新。梁靜雯稱，第四代制服一改以往較嚴肅的設計，改以鮮黃色作主調，減去領帶、帽和肩章等，女站員的制服亦由裙轉褲，顧及員工工作時實際需要、推動同事間團隊的感覺之餘，亦讓乘客在人海中輕易辨識港鐵職員，進一步加強親切和關懷顧客的形象，拉近職員與乘客間的距離。
至2019年，港鐵通車40周年，再次優化制服的物料和款式細節，並提高時尚感、功能性和舒適度。梁靜雯指，公司不時因應同事需要及反饋，調整服裝或配件細節，如因同事反映工作時須帶許多設備，而為制服配上腰包，便利日常工作。她認為目前制服能凸顯團隊專業、親民、「以人為本」的感覺，再配合每年的員工訓練、車站內增設的自動扶梯、椅子、飲水機等「年長化」設施，以及手機應用程式、電子顯示屏等「年輕化」的設施，可貼近不同乘客需要，提升使用體驗，實踐「智慧出行」。