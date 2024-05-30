站員5代制服 見證時代變遷 港鐵︰目前制服凸顯團隊專業

港鐵陪伴市民45載，除列車設計的蛻變外，車站職員的制服也有翻天覆地變化，5代制服見證時代變遷，亦緊貼時代步。如過去女職員須穿著西裙再配上帽子作主調，現時制服近似恤衫西褲，配上腰包可攜帶日常用具，富時尚感之餘亦具功能性。港鐵5代制服均在「站見」鐵路展內展出，市民除在車廂內打卡，不妨可一同回味鐵路職員制服的變化。

圖︰林靄怡 制服的進程在兩鐵合併出現轉捩點，港鐵公司總經理——市務及客戶體驗梁靜雯昨介紹，觀塘綫於上世紀七十年代通車，當時只有9個站，市民對地下鐵路感陌生。公司便參考全球各地站員制服，設計出相似的鐵路員制服，西褲、西裙以藍色作主調，再配上帽子，並設有藍色西裝外套，建立起專業兼具紀律的形象，顯示服務效率高和重視安全；肩上配有肩章展示職級，如以「三柴」代表當值站長。

通車約10年後，公司籌劃制服革新，成立跨部門的車務部員工制服工作委員會，為同事設計新制服。梁靜雯表示，過程中諮詢員工意見，作相應改良，如為第二代制服另配灰色外套，讓同事可因應天氣及工作需要，穿上不同的外套，如在室外工作不用只選擇穿西裝外套。至於第三代，則在過往的基礎上，改用藍綠色的外套、西褲或西裙，並在舉辦《心的服務》企劃時，一度出現「變奏版」，換上以各條鐵路綫顏色組合而成的彩色領帶，為乘客帶來驚喜。