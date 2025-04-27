童夢同行赴尼泊爾服務體驗 港學生探訪孤兒院舍

「童夢同行」團隊剛完成7天服務體驗之旅，並於今天返港。團隊於4月下旬從香港出發先到昆明，後抵達尼泊爾參與服務體驗之旅。團隊先在昆明參觀了國立西南聯合大學--抗戰時期由北大、清華、南開在昆明組成的大學，認識堅毅不屈，努力求學的精神。其後飛抵尼泊爾首都加德滿都展開服務體驗之旅。負責策劃旅程的執行總監柯嘉瑩指出「開展服務，幫助有需要學童正是童夢同行的使命，我們此行收穫滿滿，亦希望未來可以帶領更大的團隊來做更多的貢獻」。
服務機構交流，孤兒院舍探訪
「童夢同行」與Human Harmony、尼泊爾紅十字會、丹麥紅十字會駐尼泊爾總署等交流，了解尼泊爾各地狀況，服務計劃等。其中尼泊爾紅十字會有註冊會員百萬，活躍會員超過十萬。「童夢同行」先後與尼泊爾Human Harmony Nepal、尼泊爾紅十字會、丹麥紅十字會駐尼泊爾總署總監等代表交流，商定未來服務計劃。
其間，柯嘉瑩與來自仁濟醫院羅陳楚思中學的童夢同行代表吳瑋蕎同學（獲「賽馬會鼓掌 · 創你程計劃」獎學金資助）分享組織服務簡歷。吳同學特別指出「感謝童夢同行與賽馬會給予這機會，讓我在服務的路上獲取更多的經驗，將來必定會服務更多有需要的人」。
「童夢同行」團隊亦探訪了孤兒院舍“The Orphans Homes”。孤兒院舍照顧社區被遺棄的孤兒，養育他們長大。仁濟醫院羅陳楚思中學童夢同行服務團連可欣團長、林泳彤幹事等，沙田學院附屬委員屈婥晴等多校朋友協助收集物資。團隊整理後送到院舍。童夢同行並捐贈款項，支持院舍日常開資。團隊成員如南華早報年度學生（服務），就讀中文大學幼兒教育的執行委員會主席黃詩喬一同帶領團隊，與數十位小朋友交流，彼此唱歌跳舞，樂也融融。
臨別之時大家都依依不捨，流下眼淚。團隊成員，去年曾到訪紅十字會尼泊爾院舍的紅十字會大學聯會前主席陳韋霖指出「當地孩子的笑容和擁抱觸動了我。讓我更堅定地在服務的路上前行」。童夢同行創辦人陳易楊指出「這次經歷讓我想起每次在院舍的探訪服務，那種最簡單，亦最震撼，人與人之間的真摯交流」！曾到柬埔寨義教的團隊成員註冊社工黃雪盈亦指出「每次服務都提醒了我服務的初心，希望可以發揮力量幫到社會上更多的人」
拜訪中國使館，認識當地發展
「童夢同行」團隊亦有幸拜訪中國駐尼泊爾大使館。通過宮旭主任等介紹，團隊了解到中尼在體育、藝術、教育等不同方面的交流。其中建立尼泊爾龍舟隊、孔子學院等更促進了文化交流。兩國建交步入70週年，已建立了「面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作伙伴關係」。通過介紹，我們對尼泊爾認識更多，亦了解到中國在尼泊爾等一帶一路國家的貢獻。第二次到尼泊爾的團隊成員，就讀中文大學環球商業學的連啟晉亦指出「此行讓我了解國家在尼泊爾的援助項目，同時亦啟發我繼續服務發展中國家，加強中外人民的友誼。」看到中國專家協助修復地震後的世界文化遺產杜巴廣場等亦令我們印象深刻。
「童夢同行」團隊特別感謝達利集團林富華先生對我們的贊助，感謝黃福慶先生、陳鳳翔教授及社會賢達的支持。感謝尼泊爾中文導遊協會創會會長阿普拉先生的盛情招待，讓我們擁有這一次豐富旅程。未來我們這一批香港學生一定更加努力，服務世界上有需要的人。