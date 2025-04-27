童夢同行赴尼泊爾服務體驗 港學生探訪孤兒院舍

「童夢同行」團隊剛完成7天服務體驗之旅，並於今天返港。團隊於4月下旬從香港出發先到昆明，後抵達尼泊爾參與服務體驗之旅。團隊先在昆明參觀了國立西南聯合大學--抗戰時期由北大、清華、南開在昆明組成的大學，認識堅毅不屈，努力求學的精神。其後飛抵尼泊爾首都加德滿都展開服務體驗之旅。負責策劃旅程的執行總監柯嘉瑩指出「開展服務，幫助有需要學童正是童夢同行的使命，我們此行收穫滿滿，亦希望未來可以帶領更大的團隊來做更多的貢獻」。

其間，柯嘉瑩與來自仁濟醫院羅陳楚思中學的童夢同行代表吳瑋蕎同學（獲「賽馬會鼓掌 · 創你程計劃」獎學金資助）分享組織服務簡歷。吳同學特別指出「感謝童夢同行與賽馬會給予這機會，讓我在服務的路上獲取更多的經驗，將來必定會服務更多有需要的人」。

「童夢同行」團隊亦探訪了孤兒院舍“The Orphans Homes”。孤兒院舍照顧社區被遺棄的孤兒，養育他們長大。仁濟醫院羅陳楚思中學童夢同行服務團連可欣團長、林泳彤幹事等，沙田學院附屬委員屈婥晴等多校朋友協助收集物資。團隊整理後送到院舍。童夢同行並捐贈款項，支持院舍日常開資。團隊成員如南華早報年度學生（服務），就讀中文大學幼兒教育的執行委員會主席黃詩喬一同帶領團隊，與數十位小朋友交流，彼此唱歌跳舞，樂也融融。

臨別之時大家都依依不捨，流下眼淚。團隊成員，去年曾到訪紅十字會尼泊爾院舍的紅十字會大學聯會前主席陳韋霖指出「當地孩子的笑容和擁抱觸動了我。讓我更堅定地在服務的路上前行」。童夢同行創辦人陳易楊指出「這次經歷讓我想起每次在院舍的探訪服務，那種最簡單，亦最震撼，人與人之間的真摯交流」！曾到柬埔寨義教的團隊成員註冊社工黃雪盈亦指出「每次服務都提醒了我服務的初心，希望可以發揮力量幫到社會上更多的人」